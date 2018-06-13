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"Калашников" отремонтировал двигатели корабля "Ярослав Мудрый"

14.06.2018 Ростех 701 0
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Корабль Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый"
Корабль Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый".
Источник: rostec.ru

На Кингисеппском машиностроительном заводе, входящем в Концерн "Калашников", завершился ремонт энергетической установки сторожевого корабля Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый".

Как рассказали в пресс-службе Концерна, специалистами предприятия проведено полное исследование технического состояния двигателей с заменой запасных частей и комплектующих. Произведен ремонт и настройка топливных аппаратур высокого давления. Заключительным этапом стали испытания двигателей на специализированном стенде предприятия и швартовные испытания на борту корабля.

"Ярослав Мудрый" – многоцелевой корабль, предназначенный для защиты боевых кораблей и судов от подводных и надводных атак, поиска, обнаружения и слежения за подлодками, атаки кораблей и судов, обеспечения высадки морского десанта.

Оснащен современными образцами оружия, в частности на корабле установлены противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На судне также базируется палубный вертолет Ка-27.

Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость – около 30 узлов. Длина корабля – почти 130 метров, ширина превышает 15 метров. Автономность плавания составляет 30 суток.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
РБУ-6000
Ярослав Мудрый
Компании
Концерн Калашников
Проекты
БФ

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