"Калашников" отремонтировал двигатели корабля "Ярослав Мудрый"



Корабль Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый".

Источник: rostec.ru Корабль Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый".Источник: rostec.ru

На Кингисеппском машиностроительном заводе, входящем в Концерн "Калашников", завершился ремонт энергетической установки сторожевого корабля Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый".

Как рассказали в пресс-службе Концерна, специалистами предприятия проведено полное исследование технического состояния двигателей с заменой запасных частей и комплектующих. Произведен ремонт и настройка топливных аппаратур высокого давления. Заключительным этапом стали испытания двигателей на специализированном стенде предприятия и швартовные испытания на борту корабля.

"Ярослав Мудрый" – многоцелевой корабль, предназначенный для защиты боевых кораблей и судов от подводных и надводных атак, поиска, обнаружения и слежения за подлодками, атаки кораблей и судов, обеспечения высадки морского десанта.

Оснащен современными образцами оружия, в частности на корабле установлены противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На судне также базируется палубный вертолет Ка-27.

Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость – около 30 узлов. Длина корабля – почти 130 метров, ширина превышает 15 метров. Автономность плавания составляет 30 суток.