"Калашников" отремонтировал двигатели корабля "Ярослав Мудрый"
|
|
Корабль Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый".
Источник: rostec.ru
На Кингисеппском машиностроительном заводе, входящем в Концерн "Калашников", завершился ремонт энергетической установки сторожевого корабля Балтийского флота ВМФ России "Ярослав Мудрый".
Как рассказали в пресс-службе Концерна, специалистами предприятия проведено полное исследование технического состояния двигателей с заменой запасных частей и комплектующих. Произведен ремонт и настройка топливных аппаратур высокого давления. Заключительным этапом стали испытания двигателей на специализированном стенде предприятия и швартовные испытания на борту корабля.
"Ярослав Мудрый" – многоцелевой корабль, предназначенный для защиты боевых кораблей и судов от подводных и надводных атак, поиска, обнаружения и слежения за подлодками, атаки кораблей и судов, обеспечения высадки морского десанта.
Оснащен современными образцами оружия, в частности на корабле установлены противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На судне также базируется палубный вертолет Ка-27.
Водоизмещение корабля составляет 3590 тонн, скорость – около 30 узлов. Длина корабля – почти 130 метров, ширина превышает 15 метров. Автономность плавания составляет 30 суток.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.08.2010 Черноморский флот настоящее и будущее
27.07.2009 Новый "сторожевик" "Ярослав Мудрый" пополнит ряды кораблей Балтфлота
23.07.2009 Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" будет сдан ВМФ без одного из комплексов ПВО, поврежденного при аварии вертолета
06.07.2009 Фрегаты типа "Ярослав Мудрый" решат проблему обороны на Балтике
15.05.2009 Сторожевик "Ярослав Мудрый" приступил к государственным испытаниям
13.03.2009 ВМФ получит сторожевик "Ярослав Мудрый" до конца года
14.06.2018 Корабли Балтийского флота проводят учения по поиску подводной лодки условного противника
31.10.2017 Дорога викингов