"Калашников" выпустил специальную партию электромотоциклов и электрокаров



Электромобиль "Овум".

Источник: kalashnikov.media Электромобиль "Овум".Источник: kalashnikov.media

По заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы концерн "Калашников" изготовил 30 электромотоциклов "ИЖ Пульсар" и 4 электромобиля "Овум", которые будут задействованы во время предстоящего Чемпионата мира по футболу в России. В торжественной церемонии передачи нового подвижного состава на учебном полигоне "Апаринки" в Московской области приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Москве Алексей Диокин и заместитель генерального директора концерна "Калашников" Владимир Дмитриев.

"ИЖ Пульсар" и "Овум" – это отечественные разработки, отличающиеся простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума, экономичностью и минимальными требованиями в обслуживании. Мы гордимся тем, что эта техника станет одним из элементов логистики служб полиции на таком значимом событии, как Чемпионат мира по футболу", – отметил Владимир Дмитриев.

По словам специалиста, новая техника концерна призвана обеспечить максимально быстрое реагирование и надзор за соблюдением порядка на дорогах Москвы. Эти модели электромотоцикла и электрокара удобны не только для городского патрулирования, но и для работы по бездорожью и в лесопарковых зонах благодаря своей высокой проходимости и экологичности.

Электромобиль "Овум" имеет модульную конструкцию и возможность варьировать количество пассажирских мест под требования различных служб города. Благодаря высокой локализации производства, изделие комплектуется отечественными компонентами. Электрокар характеризуется высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии.

Электромотоцикл "ИЖ Пульсар" при зарядке потребляет 10 киловатт-час электроэнергии. При этом использование электромотоцикла в среднем в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе. В соответствии с Правилами Европейской экономической комиссии ООН №41, уровень шума проходит ниже максимальных требований и составляет менее 75 дБ. Простота управления обеспечивается отсутствием коробки передач и сцепления. Электромотоцикл не наносит вреда природным ресурсам благодаря полному отсутствию выброса выхлопных газов в атмосферу. Конструкция мотоцикла предусматривает возможность установки дополнительного оборудования под требования конкретных городских служб.

Напомним, что впервые, Концерн "Калашников" представил электромотоциклы, предназначенные для дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб полиции, в августе 2017 года. Широкой аудитории их представили на форуме "Армия-2017".