Новая легкая бронированная машина Scarabee от Arquus

На проходящей в Париже с 11 по 14 июня 2018 года международной оборонной выставке Eurosatory 2018 французская оборонная компания Arquus (бывшая Renault Truck Defense; входит в состав группы Volvo) впервые представила информацию о разработанной ею легкой бронированной машине Scarabee с колесной формулой 4х4. Arquus сообщила, что уже ведет заводские испытания первого построенного опытного образца Scarabee.

Изображение перспективной легкой бронированной машины Arquus Scarabee (c) Arquus

Данная машина разработана для замены в первую очередь известных легких бронеавтомобилей семейства Panhard VBL, соcтоящих на вооружении французской армии, и для замены которых французское министерство обороны планирует в перспективе начать программу VBAE (Véhicule blindé d’aide à l’engagement), которая должна стать частью второго этапа программы SCORPIO. Однако в любом случае приобретение машин по этой программе французской армией будет возможно не ранее 2025 года, так что до того времени Arquus собирается продвигать Scarabee на экспортные рынки.

Характеристики Scarabee не раскрываются, однако заявляется, что машина оснащена гибридной силовой установкой с электроприводом. Сообщается также, что машина может быть оснащена созданным Arquus перспективным легким дистанционно управляемым боевым модулем Hornet 30 с 30-мм автоматической пушкой.

Считается, что другим вероятным претендентом в программе VBAE будет выступать продвигаемая группой Thales австралийская легкая бронированная машина Hawkei PMV.

Изображение перспективной легкой бронированной машины Arquus Scarabee (c) Arquus