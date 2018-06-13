Во вторую армию ЦВО поступили новейшие средства противодействия беспилотникам
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Центральный Военный Округ.
Источник: http://cska.ru/
Во вторую общевойсковую армию Центрального военного округа поступили первые образцы новейших комплексов «Силок», предназначенные для радиоэлектронного противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Комплекс выполняет автоматический поиск и определение координат, позволяет на дальности нескольких километров подавить беспилотные комплексы с различными диапазонами рабочих частот.
Ранее командующий 2-й общевойсковой армией генерал-майор Рустам Мурадов в ходе сборов с руководящим составом воинских частей и соединений высказал необходимость проведения учений с отработкой различных тактических приемов и методов управления, основанные на опыте боевых действий в Сирийской Арабской Республике, в том числе по противодействию беспилотным летательным аппаратам.
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13.06.2018
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