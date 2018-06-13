Гусеничная бронированная амфибийная машина APVT от KMW

На проходящей в Париже с 11 по 14 июня 2018 года международной оборонной выставке Eurosatory 2018 германская компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG (KMW, входящая теперь в объединение KNDS) представила прототип-концепт оригинальной амфибийной гусеничной бронированной плавающей машины Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT).

Прототип-концепт амфибийной бронированной плавающей машины Krauss-Maffei Wegmann Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT) в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Вид с кормы. Движение машины на воде осуществляется кормой вперед. Париж, 10.06.2018 (с) Shephard Media

Особенностью конструкции данной машины является передвижение по воде кормой вперед, что позволило придать корме выгодные обводы с точки зрения гидродинамики и мореходности при сохранении "нормальной" с точки зрения обзоности и защищенности носовой части машины. В кормовой части находится и откидная рампа для высадки десанта.

Заявляется, что прототип-концепт APVT успешно прошел программу заводских испытаний, в том числе в мае с плаваниями по Дунаю. Сообщается, что машина полностью разработана за счет средств KMW и предназначена главным образом на экспорт для сил морской пехоты - в первую очередь, главными потенциальными заказчиками считаются страны Юго-Восточной Азии [в первую очередь, предположительно, Индонезия - bmpd].

В представленных материалах KMW сообщает, что боевой вес машины APVT "до 30 тонн" (по другим данным, 31 тонна), масса полезной нагрузки "до 5 тонн", неофициальные источники сообщают, что шасси заимствовано от старой БМП Marder. Вместимость машины десять человек, включая двух членов экипажа. Длина машины наибольшая 9,46 м, ширина 3 м, высота по крыше 2,7 м.

Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 816 л.с., имеется также вспомогательная силовая установка, установлены системы кондиционирования и защиты от ОМП. Скорость хода по шоссе до 70 км/ч, на плаву до 13,2 км/ч. Запас хода по шоссе до 550 км, на воде до 54 км. Для движения на плаву используются два водомета. Заявлен "высокий уровень" баллистической и противоминной защиты - в частности, десантное отделение выполнено в виде защищенной бронекапсулы. Вооружение включает дистанционно управляемый боевой модуль KMW RCWS 200+ с 20-мм автоматической пушкой, возможна установки башни с более значительным вооружением.

Прототип-концепт амфибийной бронированной плавающей машины Krauss-Maffei Wegmann Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT) в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Движение машины на воде осуществляется кормой вперед. Париж, 11.06.2018 (с) P. Malicki / www.defence24.pl

Характеристики амфибийной бронированной плавающей машины Krauss-Maffei Wegmann Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT) в экспозиции выставки Eurosatory 2018 (кликабельно)(с) sturgeonshouse.ipbhost.com

Прототип-концепт амфибийной бронированной плавающей машины Krauss-Maffei Wegmann Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT) в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Вид с кормы. Движение машины на воде осуществляется кормой вперед. Париж, 10.06.2018 (с) Shephard Media

Прототип-концепт амфибийной бронированной плавающей машины Krauss-Maffei Wegmann Amphibious Protected Vehicle Tracked (APVT) в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Вид с носа. Движение машины на воде осуществляется кормой вперед. Париж, 10.06.2018 (с) Shephard Media

Видео (с) Shephard Media:

Скриншоты с вышеприведенного видео, показывапющие машину во время испытаний (via sturgeonshouse.ipbhost.com ):