Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Модернизированный вариант автомобиля HMMWV

14.06.2018 bmpd.livejournal.com 361 0
0
Понравилась новость?
 0

На проходящей в Париже с 11 по 14 июня 2018 года международной оборонной выставке Eurosatory 2018 американская корпорация АМ General представила глубокую модернизацию своего широко известного легкого автомобиля HMMWV с колесной формулой 4х4, обозначенную как NXT 360. АМ General заявляет, что разработала новую версию HMMWV "1100-й серии", поскольку машина продолжает пользоваться спросом со стороны вооруженных сил многих стран мира.

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 - модернизированный вариант семейства автомобилей HMMWV (c) АМ General

NXT 360 планируется поставлять как в виде машин нового производства, так и в качестве пакета для модернизации наличных автомобилей серии HMMWV, в первую очередь бронированных M1151 Enhanced Armament Carrier.

На NXT 360 установлен новый дизельный двигатель Р400 V8 мощностью 250 л.с. (объем 6,8 литра) с турбонаддувом и электронным впрыском топлива, а также новая шестискоростная автоматическая трансмиссия 6L85e. Используются шины большего диаметра 335/65 R 22.5 Goodyear G275 MSA, благодаря чему дорожный просвет увеличился на 175 мм, подеска усилена. В целом заявляется, что, изменения в подвеске, трансмиссии и приводных агрегатах не только увеличили внедорожные возможности NXT360 по сравнению с M1151, но также обеспечивают на 40 км / ч большую максимальную скорость, на 20% лучшее ускорение и на 15% меньший расход топлива. Максимальный боевой вес машины вырос до 7,1 тонны по сравнению с 6,4 тонн у М1151.

NXT 360 оснащен встроенным круговым бронированием уровня В7, обеспечивающим заявляемую баллистическую защиту кабины уровня STANAG 2A и противоминную защиту уровня STANAG +1 под колесом. Установлены противоударные кресла, на полу - гасящие маты, используется усиленное бронирование стекол, также соответствующее уровню В7.

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 в в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) Shephard Media

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 в в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) P. Malicki / www.defence24.pl

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 в в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) www.nationaldefensemagazine.org
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
HMMWV
Компании
AM General

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 20:49
  • 6
Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника
  • 14.06 20:45
  • 16
Оружие на любой вкус
  • 14.06 20:15
  • 5
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
  • 14.06 17:23
  • 1
Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
  • 14.06 17:19
  • 1
Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7
  • 14.06 17:01
  • 2
Израиль показал нового убийцу "Панцирей"
  • 14.06 16:47
  • 5
Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
  • 14.06 15:21
  • 1
Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"
  • 14.06 15:13
  • 1
Невероятно! ВАЗ-2105 продают за 10 000 000 рублей
  • 14.06 14:35
  • 1
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 14.06 14:00
  • 1
Роскосмос: "Сфера" получит элементы искусственного интеллекта
  • 14.06 13:30
  • 1
Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"
  • 14.06 12:03
  • 5
Первый перуанский десантный вертолетный корабль-док введен в строй
  • 14.06 11:23
  • 6
Американские танки М1А2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy уже в Европе
  • 14.06 11:14
  • 2
Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России
другие обсуждаемые темы