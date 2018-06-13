Модернизированный вариант автомобиля HMMWV

На проходящей в Париже с 11 по 14 июня 2018 года международной оборонной выставке Eurosatory 2018 американская корпорация АМ General представила глубокую модернизацию своего широко известного легкого автомобиля HMMWV с колесной формулой 4х4, обозначенную как NXT 360. АМ General заявляет, что разработала новую версию HMMWV "1100-й серии", поскольку машина продолжает пользоваться спросом со стороны вооруженных сил многих стран мира.

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 - модернизированный вариант семейства автомобилей HMMWV (c) АМ General

NXT 360 планируется поставлять как в виде машин нового производства, так и в качестве пакета для модернизации наличных автомобилей серии HMMWV, в первую очередь бронированных M1151 Enhanced Armament Carrier.

На NXT 360 установлен новый дизельный двигатель Р400 V8 мощностью 250 л.с. (объем 6,8 литра) с турбонаддувом и электронным впрыском топлива, а также новая шестискоростная автоматическая трансмиссия 6L85e. Используются шины большего диаметра 335/65 R 22.5 Goodyear G275 MSA, благодаря чему дорожный просвет увеличился на 175 мм, подеска усилена. В целом заявляется, что, изменения в подвеске, трансмиссии и приводных агрегатах не только увеличили внедорожные возможности NXT360 по сравнению с M1151, но также обеспечивают на 40 км / ч большую максимальную скорость, на 20% лучшее ускорение и на 15% меньший расход топлива. Максимальный боевой вес машины вырос до 7,1 тонны по сравнению с 6,4 тонн у М1151.

NXT 360 оснащен встроенным круговым бронированием уровня В7, обеспечивающим заявляемую баллистическую защиту кабины уровня STANAG 2A и противоминную защиту уровня STANAG +1 под колесом. Установлены противоударные кресла, на полу - гасящие маты, используется усиленное бронирование стекол, также соответствующее уровню В7.

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 в в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) Shephard Media

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 в в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) P. Malicki / www.defence24.pl

Новый защищенный автомобиль АМ General NXT 360 в в экспозиции выставки Eurosatory 2018. Париж, 11.06.2018 (с) www.nationaldefensemagazine.org