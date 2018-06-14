Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"



Фёдор Дедус.

Источник: "Красная звезда" / Надежда Тихомирова Фёдор Дедус.Источник: "Красная звезда" / Надежда Тихомирова

"Эра" обещает синергетический эффект от объединения потенциала Минобороны, научно-исследовательских организаций страны и оборонно-промышленного комплекса.

О цели создания Военного инновационного технополиса "ЭРА", стоящих перед ним задачах, приоритетных направлениях деятельности, а также предполагаемом вкладе в сокращение сроков разработки новых технологий (прежде всего IT-технологий) для их использования в создаваемых образцах вооружения и военной техники рассказывает его начальник полковник Фёдор ДЕДУС.

– Фёдор Флоренцевич, когда и кем было принято решение о создании Военного инновационного технополиса "ЭРА"?

– Отправной точкой стало решение Президента Российской Федерации от 9 сентября 2017 года, в соответствии с которым в Министерстве обороны РФ и началась работа по созданию Военного инновационного технополиса "ЭРА".

– И какова цель его создания?

– Дело в том, что к настоящему времени созрела острая необходимость оперативного внедрения в создаваемые образцы вооружения и военной техники передовых технологий, особенно IT-технологий.

Нынешняя нормативная база предусматривает проведение работ в течение 3–5 лет по простым образцам вооружения и до 10 лет – по сложным. За это время происходит существенное изменение или даже смена IT-технологий, что может негативно сказаться на эффективности разрабатываемых изделий. Актуальность решения данной проблемы наиболее очевидна при анализе результатов применения вооружения, военной и специальной техники в реальных условиях.

Отработка новых принципов создания перспективных образцов и внедрения прорывных технологий планируется в Военном инновационном технополисе "ЭРА", вновь формируемой уникальной структуре взаимодействия научных, образовательных организаций и предприятий промышленности, не имеющей прямых аналогов в Российской Федерации.

– Какие задачи предстоит решать технополису "ЭРА"?

– Технополис будет заниматься решением научно-технологических проблем поиска, создания, оценки и внедрения прорывных военных и двойных технологий, в том числе с учётом разработок в области искусственного интеллекта, обеспечивающих реализацию научно-технического задела в производство продукции военного и двойного назначения, а также работать над сокращением сроков создания новых образцов ВВСТ и технологий их изготовления.

Всё это планируется осуществлять во взаимодействии с научно-исследовательскими организациями Минобороны России, организациями высшей школы и Российской академии наук, российскими промышленными корпорациями и предприятиями ОПК.

По предварительным оценкам, реализация проекта создания технополиса позволит обеспечить более плодотворное межведомственное и межотраслевое сотрудничество и будет содействовать росту эффективности взаимодействия между образовательными, производственными и научными организациями.

Мы планируем, что технополис станет исполнять роль специализированной научно-исследовательской и производственной площадки страны, которая будет способствовать формированию эффективной модели организации исследований, интеграции передовых научных идей и их реализации в виде конкретных инновационных проектов, технологий и материалов в интересах создания новых систем вооружения и оборонных технологий.

"Основное направление – исследование возможностей технологий искусственного интеллекта для их применения в военной сфере"

– В чём всё-таки состоит инновационность технополиса?

– Его инфраструктура сочетает функции научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона. Это позволит в одном месте выполнять все этапы создания образцов вооружения: от поисковых исследований до создания прототипов (опытных образцов) и в кратчайшие сроки (до 3 лет) создавать принципиально новые образцы ВВСТ.

Таким образом, цикл мероприятий от поиска до внедрения прорывных технологий и образцов вооружения и военной техники будет сокращён в несколько раз. В этом и заключается инновационность технополиса.

Для этого уже к началу 2019 года в технополисе будут проводить поисковые исследования, комплексные прикладные исследования и опытно-конструкторские работы. Кроме того, на базе "ЭРЫ" планируется проведение прогнозных научных исследований с участием организаций РАН, ведущих вузов и аналитических центров страны.

– Под столь амбициозные задачи необходима сверхсовременная база…

– Конечно. И она будет создана на той территории, которая отведена технополису на берегу Чёрного моря…

– А почему, кстати, "ЭРУ" решили расположить именно в Анапе, на берегу Чёрного моря?

– Расположение технополиса на морском побережье создаёт комфортные условия для работы и жизни. Анапа расположена на 45-й параллели, ровно посередине между Северным полюсом и экватором. Эту параллель ещё называют линией жизни, или "золотой" линией. Считается, это именно здесь условия для проживания человека наиболее благоприятны.

Территория технополиса, составляющая 17 гектаров, условно разделена на две зоны: научную (для проведения исследований и разработок) и жилую (для отдыха и проживания).

В первой планируется разместить научный сектор, научно-лабораторный и научно-производственный кластеры, а также центры проектирования, робототехники и конгресс-центр.

Во второй зоне – жилые блоки, многофункциональный, спортивно-оздоровительный и детско-юношеский образовательный центры.

В научно-лабораторном корпусе будут созданы лаборатории с самым современным оснащением. Для обеспечения лабораторий будет использовано более 800 единиц уникального лабораторно-экспериментального и испытательного оборудования.

– Каких критериев вы придерживались при подготовке его перечня?

– Прежде всего – степень новизны и уникальность, а это как минимум отсутствие данного оборудования в вузах и научно-исследовательских организациях как Минобороны, так и других ведомств. При этом оно должно соответствовать и даже превосходить требования, которые предъявляют к современным лабораторным образцам российские передовые организации по профилю исследований.

Другой не менее важный критерий – унификация оборудования и возможность его применения для решения широкого круга задач в области создания продукции военного и двойного назначения.

– Технополис сосредоточится на какой-то конкретной тематике или станет базой для многопрофильных исследований?

– Стратегические направления деятельности технополиса определены с учётом потребностей Министерства обороны в развитии существующей системы внедрения инновационных идей и разработок, выполняемых в интересах создания и модернизации вооружения и военной техники.

Основное направление – исследование возможностей технологий искусственного интеллекта для их применения в военной сфере. Для этого будут реализовываться инновационные проекты по четырём базовым научно-техническим направлениям:

IT-системы, автоматизированные системы управления; информационная безопасность; робототехника; энергетика, технологи и машины жизнеобеспечения.

Под каждое из указанных научных направлений в технополисе запланировано создание соответствующих лабораторий, а также привлечение ведущих научных специалистов Минобороны, взаимодействующих организаций ОПК, РАН и высшей школы.

В дальнейшем планируется расширение направлений исследований и, соответственно, привлечение более широкого круга специалистов в областях информатики, технического зрения, нанотехнологий и других.

– Разработки будут иметь только оборонную направленность?

– Учитывая, что технополис – военная организация, естественно, основной упор будет сделан на разработку оборонных технологий. Но при этом планируется работа по выявлению потенциально интересных для Министерства обороны эмерджентных коммерческих технологий и оценка потенциала их применения в интересах Вооружённых Сил, идентификация технологий, которые либо пока ещё находятся в стадии разработки, либо требуют существенной адаптации для военных нужд.

Следует отметить, что и в Китае, странах НАТО, в Израиле, Японии также осуществляют поиск и внедрение новых, нестандартных моделей и механизмов взаимодействия инновационных государственных и коммерческих структур, оборонно-промышленного комплекса и вооружённых сил. В том числе и поэтому была выбрана такая форма реализации прорывных технологий и инновационных проектов с использованием лабораторно-экспериментальной и производственной базы технополиса в формате "от идеи до образца".

– Фёдор Флоренцевич, можно ли говорить о будущем вкладе технополиса "ЭРА" в решение проблемы "утечки мозгов"?

– Привлечение талантливых молодых учёных и выпускников технических вузов для работы в технополисе, для проведения научных исследований и разработок под руководством ведущих учёных и конструкторов значительно повысит качество подготовки специалистов для обеспечения потребностей военной науки и предприятий ОПК.

Как показывают результаты деятельности научных рот с 2012 года, около трети военнослужащих, прошедших службу в данных подразделениях Мин­обороны России, в дальнейшем выбрали для себя путь научного работника либо специалиста того или иного оборонного предприятия страны.

При этом следует отметить, что в научные роты отбираются молодые люди после окончания вуза, имеющие средний балл не ниже 4,5. Поэтому уже сейчас научные роты являются эффективной площадкой для профессиональной ориентации молодых людей на дальнейшую научную и производственную карьеру внутри страны. А широкое привлечение ведущих организаций ОПК к работе в технополисе будет несомненно способствовать дальнейшему трудоустройству проявивших себя в исследованиях операторов научных рот.

Отмечу также, что отбор перспективных молодых кадров является одной из целей, которую ставят перед собой госкорпорации и концерны, планирующие открыть свои представительства в технополисе.

"Цикл мероприятий от поиска до внедрения прорывных технологий и образцов вооружения и военной техники будет сокращён в несколько раз"

– Сформировалась ли команда "ЭРЫ"? Это военные или гражданские специалисты?

– Создание и функционирование такой инфраструктуры, как Военный инновационный технополис, невозможно без продуктивной кооперации органов военного и государственного управления, научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны, ведущих вузов и организаций РАН, предприятий ОПК. В связи с этим коллектив технополиса формируется при тесном взаимодействии перечисленных организаций.

Военных и гражданских специалистов мы не только оцениваем как административных работников научной сферы, но и смотрим, что они собой представляют как исследователи, испытатели, изобретатели, новаторы. Кроме того, ключевое значение имеют коммуникативные способности сотрудников, их умение работать в команде. Поэтому при соответствии общим квалификационным требованиям и наличии даже учёной степени, например, доктора наук, далеко не каждый кандидат выдерживает конкурсные испытания.

Проводится тщательный отбор на военные и гражданские должности в технополисе, что позволяет подбирать уникальных специалистов, которые обладают способностью видеть перспективы, умеют ставить перед собой нестандартные исследовательские задачи и успешно их решать в составе творческих коллективов. Это позволяет подбирать уникальных специалистов, которые обладают способностью видеть перспективы, умеют ставить перед собой нестандартные исследовательские задачи и успешно их решать в составе творческих коллективов.

Кстати, набор сотрудников технополиса – процесс постоянный. Вся необходимая контактная информация для желающих у нас работать размещена в мультимедийном разделе официального сайта Минобороны России, а также на сайте технополиса.

– Планирует ли технополис получать прибыль?

– Учитывая организационно-правовую форму – автономное учреждение, технополис имеет право осуществлять приносящую доход деятельность, естественно, инновационную. Но ещё раз повторю: это не основная цель его создания и функционирования.

Мы рассчитываем, что дополнительное финансирование будет стимулирующим фактором для привлечения молодых талантливых учёных к работе над проектами в технополисе. Кроме того, за счёт дополнительного дохода можно будет реализовать планы дальнейшего развития лабораторно-экспериментальной базы как самого технополиса, так и полигонов, испытательных площадок Минобороны в регионе.

– Как будут организованы отбор передовых идей и последующая реализация инновационных проектов?

– В последние годы Министерство обороны активно создавало базовые структурные элементы системы инновационной деятельности. Так, с прошлого года начала работу комиссия Минобороны по инновационным проектам и технологиям, что в 2017 году позволило выявить и отобрать для дальнейшей реализации более 100 инновационных проектов. В этой работе активно участвуют структурные подразделения военно-научного комплекса Вооружённых Сил.

По нашим оценкам, в будущем эффективность действующей системы инновационной деятельности военного ведомства существенно повысится за счёт технополиса "ЭРА", в котором над решением научно-практических задач будут работать операторы научных рот, представители НИО и вузов Минобороны, ведущие представители академической и вузовской науки, конструкторы и инженеры отечественного ОПК.

Для конкурсного отбора наиболее передовых идей планируется активно использовать сайт технополиса "ЭРА". Также будет предусмотрена возможность подачи через сайт заявки на выполнение инициативных проектов на базе Военного технополиса от венчурных компаний и частных лиц.

Все заявки и предложения, поступающие через официальный сайт, после экспертизы будут заноситься в Информационную базу научно-технических идей, инноваций и перечня прорывных исследований, разработок и технологий.

– Сколько для государства стоит проект создания технополиса "ЭРА"?

– Можно сказать, что практически ничего, учитывая, что процесс создания технополиса не требует дополнительных расходов со стороны государства на нужды Минобороны.

Все средства на создание инфраструктуры технополиса изысканы внутри военного ведомства за счёт перераспределения выделяемых финансовых средств для их более эффективного использования.

– 1 сентября этого года технополис заработает в полном объёме?

– Мероприятия по созданию технополиса предполагается проводить поэтапно. В этом году планируем начать работы в научно-исследовательском кластере Минобороны. К их выполнению приступят четыре научные роты. В дальнейшем количество научных подразделений будет увеличено, и соответственно, расширится тематика научных работ.

В следующие два года основные усилия будут сосредоточены на создании и обеспечении эффективного функционирования научно-производственного кластера технополиса и реализации полного цикла разработки и внедрения инновационных проектов.

Реализация имеющихся планов к 2020 году обеспечит развёртывание более 2000 специализированных рабочих мест для проведения научных исследований, экспериментальных работ и испытаний.

Такой интеллектуальный потенциал обеспечит проведение и реализацию на базе "ЭРЫ" одновременно не менее 45 научно-исследовательских и инновационных проектов.

По предварительной оценке, в технополисе будут функционировать представительства около 80 организаций с собственными лабораториями, а также проектными и инжиниринговыми подразделениями. Технополис станет своего рода цитаделью для ведущих научных и промышленных предприятий, госкорпораций, а также представителей малого и среднего бизнеса, заинтересованных в реализации инновационных проектов.

Для проживания военных, гражданских учёных и специалистов подготовлен фонд служебного и постоянного жилья,который позволит разместить более 1000 специалистов.

В результате на базе технополиса реализуется своего рода открытая площадка, на которой будут созданы все условия для тесного и плодотворного взаимодействия военных и гражданских специалистов различных научных, образовательных и производственных организаций для совместной работы над проектами, способными обеспечить военно-техническое лидерство нашего государства.

Это позволит существенно сократить сроки внедрения передовых идей и прорывных технологий в опытные образцы перспективного вооружения. Кроме того, привлечение талантливых молодых учёных и выпускников технических вузов в научные роты для проведения научных исследований и разработок под руководством ведущих учёных и конструкторов значительно повысит качество подготовки специалистов для обеспечения потребностей военной науки и предприятий ОПК.

Создание технополиса, которое завершится в 2020 году, обеспечит условия для проведения научных исследований и разработок в сфере обороны, соответствующие современным принципам организации научной, научно-технической и инновационной деятельности по наиболее приоритетным направлениям развития Вооружённых Сил России.

Беседовал Александр Тихонов,