Все для человека! Опубликован план стратегического развития беспилотных технологий США



Беспилотный тримаран Sea Hunter.

Источник: usni.org Беспилотный тримаран Sea Hunter.Источник: usni.org

В Дорожной Карте Стратегического Развития Беспилотных Систем, недавно принятой руководством ВМФ США, подчеркивается: “Применение автономных технологий станет мощным и повсеместным фактором повышения боевой эффективности при взаимодействии человека и машины. Этот тандем многократно превосходит любой результат, достигаемый только за счет людских усилий.”

Информационный портал c4isrnet.com, ссылаясь на краткое изложение указанного документа, представленного в мае, сообщает, что новая стратегия применения беспилотных систем будет отвечать трем наметившимся в недавнее время тенденциям:

Роботы призваны нести службу бок-о-бок с моряками, а не вытеснять их. Даже самые автономные системы проектируются с целью помогать людям, а не занимать их места. К примеру, для осуществления поиска вражеских субмарин кораблю-дрону Sea Hunter (“морской охотник”) не требуется наличие персонала на борту. Однако, в тоже время группа военных специалистов удаленно просматривает и анализирует информацию, собранную беспилотником для того, чтобы оценить обстановку и разработать план дальнейших действий. Новые системы будут проектироваться таким образом, чтобы их дальнейшая деятельность осуществлялась в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в области применения беспилотных технологий в той или иной сфере. Например, в то время, как руководство ВМФ рассматривает дронов, в первую очередь, в качестве поражающей силы, правоохранительные органы должны быть уверены в том, что их автономные машины действуют в рамках закона. Применение беспилотных и иных автономных систем должно иметь полную поддержку со стороны общества при соблюдении прав граждан на личную жизнь и безопасность и уважении к ним.

Для того, чтобы идти в ногу с процессом технологической эволюции, руководство ВМФ США также должно пересмотреть алгоритмы закупки данных систем. Своевременная поставка инновационных прорывных аппаратов, прошедших путь от концепта до полностью функционального образца, необходимых для решения задач здесь и сейчас, требует разработки и принятия нового законодательства в сфере оборонного заказа.

Евгений Ясаков