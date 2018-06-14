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Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"

14.06.2018 ТАСС 644 1
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Владимир Дмитриев
Владимир Дмитриев.
Источник: © АО Концерн "Калашников"

До этого Дмитриев занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Владимир Дмитриев с 13 июня назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора концерна "Калашников". До этого он занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам концерна, сообщил концерн.

Дмитриев сменил Алексея Криворучко, которого президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны РФ.

"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения", - цитирует пресс-служба слова Дмитриева.

С 2004-го по 2011 год Дмитриев работал в Toyota Motor Russia. В 2012 году был директором по маркетингу и продажам бренда Lexus в России, в 2012-2015 годах - директором по маркетингу бренда Nissan в России, Украине, Казахстане и Белоруссии.
13.06.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Россия
Украина
Компании
Toyota
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Персоны
Дмитриев Владимир
Криворучко Алексей
Путин Владимир

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Виктор Алексеевич
2040
№1
14.06.2018 13:30
Цитата, q
"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж,
И после вот этого:
Цитата, q
Алексея Криворучко президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны РФ.
с продажами министерству обороны проблем у концерна, видимо, не будет.
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