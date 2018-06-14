Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"
|
|
Владимир Дмитриев.
Источник: © АО Концерн "Калашников"
До этого Дмитриев занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Владимир Дмитриев с 13 июня назначен на должность исполняющего обязанности генерального директора концерна "Калашников". До этого он занимал должность заместителя гендиректора по маркетингу и продажам концерна, сообщил концерн.
Дмитриев сменил Алексея Криворучко, которого президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны РФ.
"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж, а также разработка и вывод на рынок новых перспективных изделий гражданского и военного назначения", - цитирует пресс-служба слова Дмитриева.
С 2004-го по 2011 год Дмитриев работал в Toyota Motor Russia. В 2012 году был директором по маркетингу и продажам бренда Lexus в России, в 2012-2015 годах - директором по маркетингу бренда Nissan в России, Украине, Казахстане и Белоруссии.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.06.2018 Путин назначил Криворучко заместителем министра обороны
18.05.2018 Алексей Криворучко может стать замминистра обороны по вооружениям
28.12.2017 "У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
14.08.2017 "Созвездие" передают в частные руки
28.06.2017 Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
21.09.2016 Концерн "Калашников". Досье
15.01.2015 Миллиардер с автоматом: зачем Андрей Бокарев стал совладельцем «Калашникова»
20.08.2014 Санкциями по своим
|
Виктор Алексеевич
2040
|
№1
14.06.2018 13:30
Цитата, q
"Нашим приоритетом остается повышение эффективности операционной деятельности всех предприятий входящих в концерн, увеличение объемов производства и прибыли от продаж,И после вот этого:
Цитата, q
Алексея Криворучко президент России Владимир Путин назначил заместителем министра обороны РФ.с продажами министерству обороны проблем у концерна, видимо, не будет.
|
0Сообщить модератору