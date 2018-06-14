Израиль показал нового убийцу "Панцирей"
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Израильский истребитель F-35I Adir.
Источник: Amir Cohen / Reuters
Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) создали сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность" под названием Rampage, сообщает Ynetnews.
Дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части - 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.
Оружие, запускаемое с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника.
The Drive отмечает, что Rampage пригодится в израильской военной кампании в Сирии и против Ирана. В мае 2018 года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства "Панцирь-С1".
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13.06.2018
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Олег Бахарев
2153
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№1
14.06.2018 15:26
Эффективная контрмера - надувные Панцири. 8)
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Израильтянин
216
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№2
14.06.2018 17:01
Цитата, q
Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries)
Правильно -IMI.
1. Насколько я понял судя по виду - привинтили земля-земля «EXTRA» к самолету. Хорошая ракета - с «Урала» стреляла на ура.
2. Пока цахал ее не примет на вооружение - все просто реклама. А там конкурентов хватает .
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