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Израиль показал нового убийцу "Панцирей"

14.06.2018 Lenta.ru 1079 2
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F-35I Adir
Израильский истребитель F-35I Adir.
Источник: Amir Cohen / Reuters

Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) создали сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность" под названием Rampage, сообщает Ynetnews.

Дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части - 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.



Оружие, запускаемое с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника.

The Drive отмечает, что Rampage пригодится в израильской военной кампании в Сирии и против Ирана. В мае 2018 года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства "Панцирь-С1".
13.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
F-15
F-16
F-35
Компании
IAI

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Олег Бахарев
2153
№1
14.06.2018 15:26
Эффективная контрмера - надувные Панцири. 8)
0
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IL
Израильтянин
216
№2
14.06.2018 17:01
Цитата, q
Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries)

Правильно -IMI.


1. Насколько я понял судя по виду - привинтили земля-земля «EXTRA» к самолету.  Хорошая ракета - с «Урала» стреляла  на ура.




2. Пока цахал ее не примет на вооружение -  все просто реклама. А там конкурентов хватает .
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