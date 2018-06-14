Израиль показал нового убийцу "Панцирей"



Израильский истребитель F-35I Adir.

Источник: Amir Cohen / Reuters Израильский истребитель F-35I Adir.Источник: Amir Cohen / Reuters

Израильские компании IMS (Israel Military Industries) и IAI (Israel Aerospace Industries) создали сверхзвуковую ракету класса "воздух-поверхность" под названием Rampage, сообщает Ynetnews.

Дальность ракеты составляет 150 километров, длина — 4,7 метра, масса боевой части - 150 килограммов. На вооружение ракета должна поступить в 2019 году.

Оружие, запускаемое с истребителей четвертого и пятого поколений, в частности, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II, предназначено для поражения зенитных ракетных комплексов и материальных объектов противника.

The Drive отмечает, что Rampage пригодится в израильской военной кампании в Сирии и против Ирана. В мае 2018 года Израиль уничтожил расположенный в Сирии ракетно-пушечный комплекс российского производства "Панцирь-С1".