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Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk

14.06.2018 Lenta.ru 1063 0
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Альтиус-М
Прототип российского беспилотника "Альтиус-М".
Источник: Facebook

В России создали первый тяжелый ударный беспилотник, сообщил "Интерфакс" информированный собеседник.

По его словам, речь идет о беспилотном летательном аппарате "Альтиус-О". "Беспилотник предназначен для длительных полетов, его масса — более 7,5 тонны", — уточнил источник.

Ранее сообщалось, что разрабатываемый в ОКБ имени Симонова при участии группы "Кронштадт" тяжелый беспилотник должен весить пять тонн. Контракт с Минобороны России на его создание был заключен в 2011 году.

Одним из самых тяжелых ударных летательных беспилотников сейчас считается американский Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, чья масса достигает 15 тонн.

В мае 2018 года на параде Победы Россия представила свои самолетный и вертолетный ударные беспилотники "Корсар", предназначенные для разведки, доставки грузов, нанесения ударов и ведения радиоэлектронной борьбы.
13.06.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Global Hawk
Компании
Northrop Grumman
Кронштадт
Минoбороны РФ
ОКБ Симонова
Проекты
БПЛА

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