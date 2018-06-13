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Норвегия хочет удвоить американское военное присутствие

14.06.2018 ИноСМИ 321 0
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Военнослужащие на ракетном эсминце Porter (DDG 78) 6-го флота США в Средиземном море
Военнослужащие на ракетном эсминце Porter (DDG 78) 6-го флота США в Средиземном море.
Источник: © flickr.com, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Правительство Норвегии хочет, чтобы США прислали вдвое больше морпехов и разместили их поближе к российской границе, подтвердили во вторник министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрэйде (Ine Eriksen Søreide) и министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen).

В сообщении для прессы министерство обороны отмечает, что согласованное решение, выработанное путем диалога с американцами, предусматривает до 700 солдат. Их распределят между гарнизонами Вэрнес в губернии Трёнделаг и Сетермуэн в Тромсе.

"Оборона Норвегии нуждается в поддержке со стороны союзников по НАТО, и так обстоят дела у большинства членов альянса. Дабы рассчитывать на эту поддержку в случае войны или кризиса, мы должны проводить учения и сотрудничать в мирное время. Мы должны принять все меры, чтобы солдаты из союзных стран познакомились с условиями службы в нашем климате и наших лесах вместе с нашими собственными солдатами", - заявил Франк Бакке-Йенсен.

"Недостаток гласности"

Лидер Социалистической левой партии и ее спикер по вопросам безопасности Аудун Люсбаккен считает, что это решение продиктовано американскими интересами.

"Печально, что правительство считает, будто бы для Норвегии полезно соглашаться на всё, о чем попросят США. Норвежская политика безопасности должна быть направлена на максимальную разрядку на севере. Этого можно достичь укреплением национальной обороны. Увеличение же американского контингента, напротив того, может усилить напряжение", - считает Люсбаккен.

Он решительно против удвоения американского контингента и размещения морпехов в Тромсе. По его словам, это результат "недалекой и ошибочной" политики.

"Социалистическая левая партия предлагала открыто обсудить этот вопрос в стортинге (норвежский парламент - прим. перев.), но не получила поддержки. Недостаток гласности и отсутствие дебатов в решающий для норвежской политики момент может нанести серьезный удар по нашей демократии", - подчеркивает Люсбаккен.

Стортинг гнет свою линию[/b]

По словам Франка Бакке-Йенсена, расширение сотрудничества идет в соответствии с долгосрочным планом стортинга по обороне.

"Мы должны обеспечить условия для наиболее эффективной тренировки и учений. Это ключевой момент, если мы хотим продолжить и расширить наше сотрудничество с американскими морпехами", - сообщил Бакке-Йенсен.

Министерство обороны говорит, что программа сотрудничества получит всеобъемлющую оценку до конца 2022 года.

Повышенная боеготовность на базе Рюгге

Зимой стало известно о планах американских властей потратить свыше $10 миллионов на развитие инфраструктуры на базе Рюгге в губернии Эстфолд, что позволит использовать ее для работы с американской военной авиацией.

Этот план - часть программы сдерживания, принятого в связи с российской аннексией Крыма: американцы наращивают свое военное присутствие в европейских странах.

По словам Франка Бакке-Йенсена, норвежское правительство приветствует этот шаг.

"Отрадно, что США собираются вложиться в инфраструктуру в Рюгге. Это укрепит боеготовность и ускорит переброску союзных войск в случае войны или кризиса", - объясняет Бакке-Йенсен.

Взлетно-посадочная полоса в Рюгге будет открыта для боевых самолетов США и стран НАТО.

Американское присутствие в Норвегии

Первая партия американских солдат прибыла в Трёнделаг в январе 2017 года. Тогда речь шла о 300 морпехах. Сегодня на базе в Вэрнесе расквартировано уже 330 американцев, и их число в скором времени удвоится.

По словам норвежских властей, их присутствие никак не нарушает декларацию 1949 года (о запрете на размещение иностранных войск на территории Норвегии в мирное время - прим. перев.).

О создании американских баз на постоянной основе речь не идет, программа охватывает лишь учения и временное сотрудничество.

В мае прошлого года командующий американскими морскими пехотинцами в Европе генерал Нил Нельсон (Niel Nelson) рассказал в интервью порталу "Милитэри.ком" (Military.com) о планах сделать Вэрнес головной базой американских сил в Европе.


Софи Деге Диммен (Sofie Dege Dimmen), Осе Марит Бефринг (se Marit Befring), Ларс Хокон Педерсен (Lars Hkon Pedersen)

NRK, Норвегия
13.06.2018
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принадлежат ИноСМИ
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