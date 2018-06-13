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Роскосмос хочет довести свою долю в РКК "Энергия" до 100%

14.06.2018 ТАСС 522 0
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Сейчас корпорация владеет 83,93% акций компании

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Роскосмос направил предложение о приобретении 180 тыс. 571 акции Ракетно-космической корпорации "Энергия" за 1,344 млрд рублей, что превышает совокупную стоимость приобретения всех акций, сообщает предприятие.

Роскосмос владеет 943 тыс. 163 акциями РКК "Энергия", что составляет 83,93% уставного капитала предприятия. Таким образом, выкупив оставшиеся акции, госкорпорация доведет свою долю в РКК "Энергия" до 100%.

Цена приобретения акций установлена на уровне 7,44 тыс. рублей 63 копейки за акцию. При этом, согласно котировкам Московской биржи, цена одной акции РКК "Энергия" по состоянию на 13 июня составляет 7,22 тыс. руб.

Совет директоров РКК "Энергия" счел предложенную Роскосмосом цену за акции предприятия соответствующей требованиям закона об акционерных обществах и обоснованной. "Принимая во внимание вышеизложенное, совет директоров "РКК "Энергия" рекомендует акционерам принять обязательное предложение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Роскосмос предложил миноритарным акционерам РКК "Энергия" выкупить у них 180 тыс. 574 акции предприятия (16% от общего числа выпущенных акций), цена оферты не указывалась. Согласно уставу корпорации, общий объем эмиссии акций РКК "Энергия" составляет 1 млн 123 тыс. 734 штуки. Роскосмос владеет через Объединенную ракетно-космическую корпорацию 58,82% акций предприятия и еще 25,11% напрямую.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Энергия РКК

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