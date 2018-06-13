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Эксперт: закупка С-400 станет крупнейшей программой ВВС Турции в 2018-2027 годах

14.06.2018 ТАСС 504 0
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Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф"
Пусковые установки ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Концерн "Алмаз-Антей" займет 13,3% турецкого рынка вооружений, отметил аналитик компании IHS Jane`s

ПАРИЖ, 13 июня. /ТАСС/. Закупка Турцией российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" станет крупнейшей программой военно-воздушных сил этой страны в период с 2018 по 2027 год.

Об этом на международной выставке вооружений Eurosatory 2018 сообщил эксперт аналитического центра IHS Jane`s Эндрю Гэлер, выступая с докладом, посвященным анализу турецкого рынка вооружений и военной техники.

"Поставка ЗРС С-400 является основным требованием ВВС Турции, которые выделят порядка $3,9 млрд на закупку вооружений и военной техники в период 2018-2027 годов", - проинформировал аналитик.

По его словам, концерн "Алмаз-Антей" (производитель С-400) займет 13,3% турецкого рынка вооружений, объем которого составит $6,707 млрд в 2018-2027 годах. "Доля "Алмаз-Антея" в структуре турецкого рынка всех типов продукции военного назначения достигнет 13,3% или около $0,9 млрд благодаря поставкам С-400", - отметил Гэлер. На турецком рынке ракетного вооружения сухопутного базирования ($3,448 млрд) в эти годы "Алмаз-Антей" займет долю порядка 27,4%. "В указанный период времени "Алмаз-Антей" станет единственным крупным иностранным игроком на рынке вооружений Турции в связи с соглашением на поставку С-400", - подчеркнул Гэлер.

Эксперт отметил, что возможности C-400 значительно превосходят показатели европейских и американских ЗРС по ряду параметров. "Радиолокационные станции С-400 позволяют своевременно обнаруживать маловысотные цели, что значительно повышает скорость и эффективность перехвата. Помимо этого, С-400 обладает большей зоной противовоздушной обороны", - сообщил Гэлер. "В данном контексте необходимо добавить, что американская ЗРС Patriot неспособна обеспечить эффективную защиту границ Турции с Сирией и Ираном, протяженность которых составляет порядка 900 км", - добавил эксперт.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 сентября 2017 года сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении С-400 и внесла за них задаток. Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, поставки С-400 Турции начнутся в марте 2020 года.

Комплекс С-400 предназначен для уничтожения всех типов современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Он способен на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели (самолеты, крылатые ракеты), а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километра в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
Patriot ЗРК
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Проекты
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