Путин назначил Криворучко заместителем министра обороны
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Алексей Криворучко. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Криворучко занимал должность генерального директора концерна "Калашников".
"Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны РФ", - говорится в документе.
Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания, 13 июня.
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13.06.2018
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