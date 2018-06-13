Путин назначил Криворучко заместителем министра обороны



Алексей Криворучко. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин Алексей Криворучко. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Криворучко занимал должность генерального директора концерна "Калашников".

"Назначить Криворучко Алексея Юрьевича заместителем министра обороны РФ", - говорится в документе.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания, 13 июня.