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Корабли Балтийского флота проводят учения по поиску подводной лодки условного противника

14.06.2018 ТАСС 371 0
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ДЭПЛ 636 Варшавянка
Дизель-электрическая подлодка проекта 636 "Варшавянка".
Источник: Минобороны Рф

Роль субмарины условного противника выполняет экипаж дизель-электрической подводной лодки "Выборг" класса "Варшавянка"

КАЛИНИНГРАД, 13 июня. /ТАСС/. Малые противолодочные корабли Балтийского флота "Кабардино-Балкария" и "Калмыкия" вышли в море для участиях в учениях по совместному поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщил в среду журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"Корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей (МПК) "Кабардино-Балкария" и "Калмыкия" в ближайшие несколько суток проведет учения, в ходе которых экипажи отработают комплекс задач по совместному поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - рассказал он.

В учениях также задействованы противолодочные вертолеты Ка-27 морской авиации. Роль субмарины условного противника выполняет экипаж дизель-электрической подводной лодки "Выборг" класса "Варшавянка", обладающая высокой акустической скрытностью.

"В ходе учений экипажам противолодочных кораблей предстоит выполнить комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработать практическое применение торпедного вооружения кораблей", - отметил Мартов.

Корабли также проведут стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработают задачи по плаванию в узкости.

МПК "Кабардино-Балкария" и "Калмыкия" - противолодочные корабли проекта 1331М, имеющие на своем вооружении зенитно- ракетные комплексы, зенитные управляемые ракеты, 76-мм артиллерийские установки, шестиствольные 30-мм артиллерийские установки, торпедные аппараты, реактивные бомбометные установки, а также реактивные глубинные бомбы.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
Продукция
Ка-27
РБУ-6000
Проекты
877 Палтус
БФ
Военные учения

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