Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Танкисты ЮВО отрабатывают новые упражнения стрельбы по движущимся целям

14.06.2018 РИА Новости 383 0
0
Понравилась новость?
 0
Танки Т-72Б3 во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Молькино в Краснодарском кр
Танки Т-72Б3 во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Танкисты Южного военного округа отрабатывают упражнения стрельбы, разработанные на основе применения танков в борьбе с террористами, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Танкисты Южного военного округа в Ставропольском крае и Адыгее приступили к выполнению новых упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта применения танков в борьбе с вооруженными группировками запрещенного в РФ террористического государства ИГИЛ*", - сказал он.

В тактическом учении участвуют около 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.

"Танкисты общевойскового объединения выполняют боевые стрельбы по движущимся целям с закрытых огневых позиций в составе разведывательно-огневых контуров", - добавил Астафьев.

В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворников, учение проводится на различных ландшафтах местности - как пустынном, так и на горно-лесистом. В ходе маневров танковые подразделения преодолевают зараженные участки местности, водные преграды, отрабатывая элементы подводного вождения, эвакуации из условно затопленного танка.

Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 4000 метров. Стрельба выполняется с закрытых огневых позиций и флангов в движении, как днем, так и ночью.

Совместно с танковыми подразделениями в тактическом учении задействованы артиллерийские батареи реактивных артиллерийских дивизионов "Торнадо-М", самоходных гаубичных дивизионов "Мста-С", а также подразделения разведки, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты. Огневую поддержку с воздуха и воздушную разведку обеспечивают две пары штурмовиков Су-25 СМ и расчеты беспилотной авиации.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Мста-С
Су-25
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 20:45
  • 16
Оружие на любой вкус
  • 14.06 20:19
  • 5
Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника
  • 14.06 20:15
  • 5
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
  • 14.06 17:23
  • 1
Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
  • 14.06 17:19
  • 1
Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7
  • 14.06 17:01
  • 2
Израиль показал нового убийцу "Панцирей"
  • 14.06 16:47
  • 5
Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
  • 14.06 15:21
  • 1
Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"
  • 14.06 15:13
  • 1
Невероятно! ВАЗ-2105 продают за 10 000 000 рублей
  • 14.06 14:35
  • 1
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 14.06 14:00
  • 1
Роскосмос: "Сфера" получит элементы искусственного интеллекта
  • 14.06 13:30
  • 1
Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"
  • 14.06 12:03
  • 5
Первый перуанский десантный вертолетный корабль-док введен в строй
  • 14.06 11:23
  • 6
Американские танки М1А2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy уже в Европе
  • 14.06 11:14
  • 2
Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России
другие обсуждаемые темы