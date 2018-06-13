Танкисты ЮВО отрабатывают новые упражнения стрельбы по движущимся целям
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Танки Т-72Б3 во время полевых занятий танковых подразделений мотострелкового соединения Южного военного округа на полигоне Молькино в Краснодарском крае. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Танкисты Южного военного округа отрабатывают упражнения стрельбы, разработанные на основе применения танков в борьбе с террористами, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Танкисты Южного военного округа в Ставропольском крае и Адыгее приступили к выполнению новых упражнений боевых стрельб, разработанных на основе опыта применения танков в борьбе с вооруженными группировками запрещенного в РФ террористического государства ИГИЛ*", - сказал он.
В тактическом учении участвуют около 1,5 тысячи военнослужащих и задействовано более 300 единиц вооружения и военной техники.
"Танкисты общевойскового объединения выполняют боевые стрельбы по движущимся целям с закрытых огневых позиций в составе разведывательно-огневых контуров", - добавил Астафьев.
В соответствии с требованием командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворников, учение проводится на различных ландшафтах местности - как пустынном, так и на горно-лесистом. В ходе маневров танковые подразделения преодолевают зараженные участки местности, водные преграды, отрабатывая элементы подводного вождения, эвакуации из условно затопленного танка.
Танкисты ведут стрельбу из пушек современных танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 4000 метров. Стрельба выполняется с закрытых огневых позиций и флангов в движении, как днем, так и ночью.
Совместно с танковыми подразделениями в тактическом учении задействованы артиллерийские батареи реактивных артиллерийских дивизионов "Торнадо-М", самоходных гаубичных дивизионов "Мста-С", а также подразделения разведки, инженерных войск, радиоэлектронной борьбы, радиационно-химической и биологической защиты. Огневую поддержку с воздуха и воздушную разведку обеспечивают две пары штурмовиков Су-25 СМ и расчеты беспилотной авиации.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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13.06.2018
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