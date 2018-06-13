ВВС Индии получат первые истребители "Рафаль" в сентябре 2019 года



Первый построенный для ВВС Египта истребитель Dassault Rafale DМ (серийный номер DM01, предположительно строился как Rafale B с серийным номером В352).

Источник: www.defens-aero.com Первый построенный для ВВС Египта истребитель Dassault Rafale DМ (серийный номер DM01, предположительно строился как Rafale B с серийным номером В352).Источник: www.defens-aero.com

ЦАМТО, 13 июня. Командующий ВВС Индии маршал авиации Бирендер Сингх Даноа в эксклюзивном интервью изданию The Week сообщил, что первые заказанные у Dassault Aviation истребители "Рафаль" будут получены в сентябре 2019 года.

Все заказанные самолеты планируется получить в период с сентября 2019 года по апрель 2022 года.

По его словам, сделка, которая в последнее время особенно жестко критикуется парламентариями за завышенную стоимость, на самом деле является выгодной.

Б.С. Даноа также отметил, что оставшиеся истребители Су-30МКИ (из 272 заказанных) будут собраны на мощностях Hindustan Aeronautics Limited к 2020 году.

Как уже сообщал ЦАМТО, на фоне обвинений оппозиционными партиями действующего Кабинета министров в коррупции, индийское правительство отказалось предоставить детальную информацию о финансовых аспектах сделки по закупке 36 французских истребителей "Рафаль".

В начале года в письменном ответе парламенту министр обороны Индии Нирмала Ситхараман пояснила, что детали подписанного соглашения являются "секретной информацией".

Запрос был сделан законодателем Нарешем Агравалем из партии "Самаджвади", который после отказа в предоставлении информации по сделке заявил, что по его данным, администрация премьер-министра Нарендры Моди приобрела данные самолеты по цене, значительно превышающей стоимость, согласованную предыдущим правительством и потребовал расследования обстоятельств заключения контракта. На расследовании настаивает и ряд других законодателей.

Лидер оппозиции Гулам Наби Азад заявил в парламенте, что на переговорах с Dassault Aviation изначально речь шла о цене 80,95 млн. долл. (5,261 млрд. рупий) за истребитель, в то время как правительство Н.Моди в итоге приобрело самолеты по цене 241,66 млн. долл. (15,708 млрд. рупий) за единицу.