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Группа «Кронштадт»: новые изобретения для беспилотной отрасли

14.06.2018 Министерство промышленности и торговли РФ 780 0
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Комбинированный прожектор
Комбинированный светодиодный прожектор.
Источник: https://www.kronshtadt.ru/

Группа «Кронштадт» получила государственное подтверждение уникальности своих изобретений. Роспатент выдал компании 4 свидетельства о регистрации программного обеспечения и 2 патента на объекты промышленной собственности.


Полученные документы обеспечивают охрану интеллектуальной собственности компании и подтверждают соответствие технического уровня выпускаемой продукции мировому.


Первый патент получен на систему с беспилотным устройством, предназначенную для обнаружения и определения координат мест коронных разрядов, которые возникают при неисправности на высоковольтных линиях электропередач, ведут к потерям электроэнергии и, соответственно, убыткам электросетевых компаний.


Система позволяет автоматически определять и фиксировать географические координаты мест коронных разрядов. Сьемка может производится в любое время суток, с различных ракурсов с дальности до 100 метров. Полученная информация используется для построения трехмерных моделей контролируемого объекта. Обследование мест повреждения проводов с помощью беспилотного устройства значительно уменьшает временные и трудовые затраты.


Второй патент получен на комбинированный светодиодный прожектор для авиации, военного, полицейского и прочего спецтранспорта. Он более энергоэффективный (потребляемая мощность не более 200 Вт при выходном световом потоке, как у 800-ваттного аналога при меньших габаритах и массе), простой в работе и точный. Он может работать в стробоскопическом режиме и освещать объекты в необходимом диапазоне длин волн: белом, оранжевом противотуманном, ультрафиолетовом и инфракрасном. Благодаря изобретениям Группы «Кронштадт» впервые появилась возможность установить мощные мультиспектральные прожекторы на легкую авиацию и автотранспорт, и следовательно – значительно упростить поисково-спасательные работы на суше и в море.


Также свидетельства о государственной регистрации получены на 4 программы компании «КТ-Беспилотные системы» (входит в Группу «Кронштадт»), в том числе на программное обеспечение для имитации бортового оборудования беспилотного летательного аппарата.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
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Компании
Кронштадт
Роспатент
Проекты
БПЛА

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