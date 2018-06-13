Группа «Кронштадт»: новые изобретения для беспилотной отрасли
|
|
Комбинированный светодиодный прожектор.
Источник: https://www.kronshtadt.ru/
Группа «Кронштадт» получила государственное подтверждение уникальности своих изобретений. Роспатент выдал компании 4 свидетельства о регистрации программного обеспечения и 2 патента на объекты промышленной собственности.
Полученные документы обеспечивают охрану интеллектуальной собственности компании и подтверждают соответствие технического уровня выпускаемой продукции мировому.
Первый патент получен на систему с беспилотным устройством, предназначенную для обнаружения и определения координат мест коронных разрядов, которые возникают при неисправности на высоковольтных линиях электропередач, ведут к потерям электроэнергии и, соответственно, убыткам электросетевых компаний.
Система позволяет автоматически определять и фиксировать географические координаты мест коронных разрядов. Сьемка может производится в любое время суток, с различных ракурсов с дальности до 100 метров. Полученная информация используется для построения трехмерных моделей контролируемого объекта. Обследование мест повреждения проводов с помощью беспилотного устройства значительно уменьшает временные и трудовые затраты.
Второй патент получен на комбинированный светодиодный прожектор для авиации, военного, полицейского и прочего спецтранспорта. Он более энергоэффективный (потребляемая мощность не более 200 Вт при выходном световом потоке, как у 800-ваттного аналога при меньших габаритах и массе), простой в работе и точный. Он может работать в стробоскопическом режиме и освещать объекты в необходимом диапазоне длин волн: белом, оранжевом противотуманном, ультрафиолетовом и инфракрасном. Благодаря изобретениям Группы «Кронштадт» впервые появилась возможность установить мощные мультиспектральные прожекторы на легкую авиацию и автотранспорт, и следовательно – значительно упростить поисково-спасательные работы на суше и в море.
Также свидетельства о государственной регистрации получены на 4 программы компании «КТ-Беспилотные системы» (входит в Группу «Кронштадт»), в том числе на программное обеспечение для имитации бортового оборудования беспилотного летательного аппарата.
|
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Министерство промышленности и торговли РФ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.06.2018 Россия создала аналог американского RQ-4 Global Hawk
13.06.2018 СМИ: Первый российский тяжелый ударный беспилотник уже создан
09.06.2018 Группа «Кронштадт» и ПАО «Ил» подписали меморандум о совместной работе в сфере транспортных беспилотных систем
09.06.2018 Война дронов выходит на новый этап
28.05.2018 Каким KADEX 2018 стал для России
10.05.2018 Раскрыты характеристики дальнего ударного беспилотника РФ
07.05.2018 Парад Победы: боевые роботы шагают по Москве
07.05.2018 В РФ осенью примут на вооружение беспилотник "Иноходец"