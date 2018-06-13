Денис Мантуров провел совещание по подготовке к «Гидроавиасалону-2018»



Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Геленджик, 13 июня – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению 12-ой Международной выставки и научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018», которая состоится с 6 по 9 сентября в Геленджике. Участники мероприятия представили доклады о концепции и задачах выставки, текущем статусе подготовки к её проведению, о подготовке выставочного комплекса, решении вопросов обеспечения общественной безопасности и правопорядка, транспортного обеспечения.

«Нам есть чем гордиться в гидроавиации и морской технике, большой потенциал заключен и в имеющемся технологическом заделе отрасли. Важно демонстрировать наши возможности в авиации, превращать достижения в контракты и поставки. Рассчитываем, что «Гидроавиасалон-2018» традиционно будет интересен как профессионалам авиастроения, так и широкой публике», - сказал Денис Мантуров.

Министр также отметил, что салон обновил свою концепцию:

«В 2018 году будет увеличено количество тематических разделов выставки. Помимо летательных аппаратов, кораблей, катеров и вспомогательных судов, будут демонстрироваться решения в области цифровизации промышленности, автоматизированных систем обучения. Новинкой станет павильон цифровых демонстраторов».

Глава Минпромторга России также рассказал, что в числе решений для авиационной отрасли будут продемонстрированы возможности применения технологий виртуальной реальности при аэродинамическом проектировании.

«Готовится к показу комплекс мониторинга воздушного пространства – система связанных между собой оптико-электронных, радиолокационных систем и программного обеспечения, позволяющих на основании алгоритмов искусственного интеллекта контролировать нахождение беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве, просчитывать их траектории и перехватывать их при необходимости, - заявил Министр. - Среди разработок в сфере беспилотной техники планируется протестировать в реальных условиях телемедицинский дрон – летательный аппарат, оснащенный необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, системами голосовой и видеосвязи с медицинским работником».

С докладом о текущем статусе подготовки «Гидроавиасалона-2018» выступили представитель устроителя выставки, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, президент ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь, а также генеральный директор ОАО «Авиасалон» (оператор мероприятия) Александр Левин.

«Окончательный перечень экспонатов будет подготовлен в июле, но уже сейчас мы формируем его таким образом, чтобы большая часть создаваемых решений адаптировалась в городскую среду, оставалась здесь и становилась частью концепции Life Style – среды, комфортной для жизни», - отметил Олег Бочаров. - Деловая программа мероприятия будет включать в себя пленарное заседание, ряд конференций, круглых столов и бизнес-брифингов. Участники «Гидроавиасалона» проведут образовательные программы и примут участие в деловых встречах по системе MatchMaking. Будет реализован новый формат деловой программы, предусматривающий проведение тематических дней. Так, первый день будет посвящён гидроавиации, ключевой темой второго дня станет молодёжный форум, а в фокусе третьего дня окажется цифровая авиапромышленность».

Демонстрационная программа будет включать лётный показ самолётов и вертолётов, беспилотных летательных аппаратов, а также показ экранопланов, судов на воздушной подушке, катеров и других технических средств. Будет развёрнута статическая экспозиция. Для гостей выставки и зрителей будут организованы специальные показы и шоу-программы с участием воздушной и водной техники гражданского и военного назначения, показательные выступления спортсменов водномоторного спорта, шоу-программа на флайбордах. Запланированы мероприятия Национальной парусной лиги, концертные и шоу-программы.

Генеральный директор ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» Юрий Грудинин сообщил, что для обеспечения комфортных условий размещения участников и гостей выставки будет подготовлена современная выставочная инфраструктура. Он подчеркнул, что на площадке развёрнуто три павильона общей площадью 5000 кв. м., в том числе предусмотрена конгрессная часть площадью 900 кв. м.

Отдельно участники заседания Организационного комитета остановились на вопросах организации и обеспечения безопасности демонстрационных и показательных полётов, организации работы аэропорта «Геленджик». Представители администрации Краснодарского края и муниципального образования города-курорта Геленджик сообщили о мероприятиях по подготовке к проведению выставки. Представители правоохранительных органов сообщили о планируемых мероприятиях по обеспечению общественной безопасности граждан.

Справочно

12-я Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2018» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2403-р пройдёт с 6 по 9 сентября 2018 года на территории испытательно-экспериментальной базы ТАНТК им. Г.М. Бериева в г. Геленджик Краснодарского края. Организатором мероприятия является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, устроителем – ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», оператором – ОАО «Авиасалон».