Грушко: Россия учитывает планы НАТО при военном планировании



Александр Грушко.

Источник: © EPA/OLIVIER HOSLET Александр Грушко.Источник: © EPA/OLIVIER HOSLET

Со стороны Москвы будут приняты все военно-технические меры, которые надежно гарантируют безопасность, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия учитывает действия и заявления Североатлантического альянса (НАТО) в процессе военного планирования. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, в Москве внимательно следят за приготовлениями альянса на восточном фланге, и оценки российской стороны "хорошо известны". "Исходим из того, что это существенное ухудшение состояния военной безопасности в Европе. С нашей стороны будут приняты все военно-технические меры, которые надежно гарантируют нашу безопасность и обороноспособность", - сказал он.

"Тут не должно быть никаких сомнений. Я уверен в том, что и в НАТО прекрасно понимают, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, каким образом развивается процесс военного строительства альянса", - добавил высокопоставленный дипломат.

7 июня министры обороны стран - членов НАТО согласовали инициативу по повышению боеготовности альянса. Согласно проекту, к 2020 году альянс должен дополнительно обладать не менее чем 30 механизированными батальонами, 30 боевыми кораблями, 30 авиаэскадрильями, готовыми к развертыванию в течение 30 и менее дней.