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Грушко: Россия учитывает планы НАТО при военном планировании

14.06.2018 ТАСС 731 2
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Александр Грушко
Александр Грушко.
Источник: © EPA/OLIVIER HOSLET

Со стороны Москвы будут приняты все военно-технические меры, которые надежно гарантируют безопасность, отметил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Россия учитывает действия и заявления Североатлантического альянса (НАТО) в процессе военного планирования. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, в Москве внимательно следят за приготовлениями альянса на восточном фланге, и оценки российской стороны "хорошо известны". "Исходим из того, что это существенное ухудшение состояния военной безопасности в Европе. С нашей стороны будут приняты все военно-технические меры, которые надежно гарантируют нашу безопасность и обороноспособность", - сказал он.

"Тут не должно быть никаких сомнений. Я уверен в том, что и в НАТО прекрасно понимают, что мы очень внимательно наблюдаем за тем, каким образом развивается процесс военного строительства альянса", - добавил высокопоставленный дипломат.

7 июня министры обороны стран - членов НАТО согласовали инициативу по повышению боеготовности альянса. Согласно проекту, к 2020 году альянс должен дополнительно обладать не менее чем 30 механизированными батальонами, 30 боевыми кораблями, 30 авиаэскадрильями, готовыми к развертыванию в течение 30 и менее дней.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
NATO

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
KZ
Тимур
110
№1
14.06.2018 09:08
НАТО учитывает планы России относительно планов НАТО при планировании ))
0
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№2
sergeiburov
Удалено 2018.06.14 10:51 / Спам
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