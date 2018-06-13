Более 30 кораблей задействованы в сбор-походе Северного флота
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
Сбор-поход состоит из различных эпизодов, в ходе которых североморцы отработают полный спектр оборонительных действий сил и войск в зоне ответственности
МУРМАНСК, 13 июня. /ТАСС/. Более 35 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, около 20 летательных аппаратов, более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники береговых ракетно-артиллерийских и сухопутных войск, морской пехоты и войск ПВО будут задействованы в ходе самого масштабного за последнее десятилетие сбор-похода Северного флота, который начался в среду в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба флота.
"В нем примут участие ракетный крейсер "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Североморск", эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков", атомные и дизель- электрические подводные лодки, большие десантные корабли "Кондопога", "Георгий Победоносец", "Александр Отраковский" и другие корабли", - сообщает пресс-служба.
Будет выполнено 19 практических стрельб с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия. "Планируется испытание новых образцов морского вооружения", - сообщает пресс-служба, не уточняя виды вооружений.
Сбор-поход состоит из различных эпизодов, в ходе которых североморцы отработают полный спектр оборонительных действий сил и войск в зоне ответственности флота: отразят массированный удар средств воздушного нападения условного противника, обеспечат противолодочную оборону, нанесут поражение корабельным группировкам и морским десантным отрядам условного противника. Учения продлятся до конца следующей недели. Полигоны в Баренцевом море будут закрыты для гражданского судоходства и полетов авиации на период выполнения боевых упражнений.
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13.06.2018
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