"Леопард 2" нуждается в преемнике: вымирают ли большие танки?



Колона танков "Леопард 2".

Источник: © flickr.com, Tobias Nordhausen Колона танков "Леопард 2".Источник: © flickr.com, Tobias Nordhausen

После того как Россия представила супертанк Т-14 "Армата", и на Западе стали работать над новыми боевыми танками. Корреспондент "Штерна" (Stern) поговорил с британским экспертом Николасом Драммондом (Nicolas Drummond) о боевом танке будущего и о слабостях современных моделей.

Штерн: Господин Драммонд, основа танковых частей бундесвера - "Леопарде 2" (Leopard 2). Эти танки были модернизированы, но их дизайн - из 70-ых годов. Соответствует ли "Леопард" вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня?

Николас Драммонд:[/b] Боевой танк "Леопард 2" - один из самых эффективных боевых танков в мире. Благодаря гладкоствольной пушке калибра 120 мм, современной броне и мощному дизельному мотору MTU он идеально сочетает в себе "три железных качества" - огневую мощь, надежную защиту экипажа и мобильность.

Но даже его самая последняя версия родом из 80-х годов. Несмотря на не-сколько модернизаций системы управления огнем и повышения огневой мощи время "Леопарда 2" безвозвратно прошло, этот танк дошел до предела своего потенциала. Или, как выразился об этой машине один из сотрудников "Рейнметалла" (Rheinmetall): "Ей можно накрасить помадой губы, но все равно видно, что это старая дама".

- Турция потеряла в Сирии довольно много "Леопардов 2". Некоторые комментаторы сказали, что "Леопард 2" был чудо-танком, пока не попал в Сирию.

- Да, в том числе и поэтому Германия должна проститься с "Леопардом 2". Турецкие "Леопарды 2" были посланы в бой без пехоты и поэтому были легко атакованы противотанковыми ракетами. Слабость боковой брони передней части танка привела к тому, что боекомплект рядом с водителем стал весьма уязвимым местом. Если заряд пробивает броню насквозь, то боеприпасы загораются. И это привело к полному разрушению нескольких танков. Тут у "Леопарда 2" серьезный конструктивный дефект. Хотя более современные версии "Леопарда 2" обладают улучшенной боковой броней, но все равно это плохая идея - располагать боекомплект в передней части танка.

- После 1989 года танковые войска в Германии были сильно сокращены и с тех пор им уделяли мало внимания. Тяжелые танки не могли использоваться в своеобразных полицейских акциях по заданию ООН. У меня такое впечатление, что танки, так сказать, запылились и заржавели.

- После распада Советского Союза в 1990 году "мирный дивиденд" позволил всем странам-членам НАТО переключить государственные расходы с военных на иные цели. Большая часть нашего вооружения была заложена на длительное хранение. Часто без регулярного ухода. Армия США расположила четыре тысячи танков М1 "Абрамс" (M1 Abrams) в калифорнийской пустыне. Объеди-ненное королевство сократила свои танковые войска до 398 штук. Германия и Франция сделали то же самое.

Борьба с боевиками в Ираке и Афганистане заставила переместить акцент планирования с войны обычными средствами на интенсивное маневренное ведение боев. До 2014 года многие стратеги считали, что тяжелые брониро-ванные машины стали ненужными. Но потом Россия аннексировала Крым и военные части из России оказались на востоке Украины, теперь все говорят о "холодной войне 2".

Но тогдашнее решение многих армий НАТО пренебречь своими танковыми войсками кажется сегодня недальновидным еще и по другой причине. Хотя танки в борьбе с боевиками и оказались неэффективными, но необходимость защиты от мин и фугасов потребовала создания совершенно нового класса бронированных машин.

- После того как отношения с Россией так внезапно ухудшились и был представлен Т-14 "Армата", на складе, где ржавели наши танки, вдруг зажегся свет и общественность увидела, в каком плачевном состоянии находятся наши танковые войска. Насколько сильно нас сейчас поджимает время?

- Т-14 - это огромный шаг вперед в дизайне танков. Если исходить из опубликованных спецификаций, то Т-14, скорее всего, превосходит все старые натовские танки, включая "Леопард 2", М1А2 "Абрамс" и "Челленджер 2" (Challenger 2). Т-14 весит на 30 % меньше наших танков и обладает лучшей боеспособностью. Так как развитие боевых танков стагнировало у нас в течение 30 лет, сейчас мы вынуждены быстро наверстывать упущенное. Но понадобится лет десять, прежде чем будет разработан и оптимирован новый дизайн бронированных машин. На создание боевой машины пехоты "Пума" (Puma) бундесвера и "Аякс CRV" (Ajax CRV) британской армии ушло по десять лет. Поэтому разработкой машин, призванных заменить нынешние, нужно заняться немедленно.

- На сегодняшний день Москва заказала 100 танков Т-14. То есть пройдут годы, прежде чем там будет большое количества Т-14. Но параллельно Москва в ускоренном темпе модернизирует старые модели.

- Это заставляет нас действовать еще быстрее. Посмотрите на российский Т-90. Он базируется на Т-72 и сейчас модернизируется в больших количествах. Кроме того, у России есть приблизительно 10 тысяч Т-72. Эти старые танки уступают западным бронированным машинам, но как еще говорил Сталин: "Количество обладает своим особенным качеством".

- Еще до войны в Сирии многие высказывали сомнения в целесообразности существования танковых частей. Современные противотанковые ракеты могут поражать танки с большого расстояния. Имеют ли танковые бригады сегодня такое же значение, как и прежде?

- Боевые самолеты и вертолеты поражают цели на земле. Достаточно только посмотреть на кадры времен иракской войны, чтобы увидеть, насколько эффективными могут быть противотанковые ракеты большой дальности. Они могут поражать танки с расстояния, намного превышающего дальнобойность танка. Но! Самолеты могут поражать цели, но они не могут занимать территории и удерживать их. Для этого нужны танки и усиленная танками пехота. Конфликт на Украине показал нам, что пехота нуждается сегодня в сильной защите. Например, от артиллерии.

А в применении артиллерии России сегодня имеет преимущество перед нами. Если у вас нет бронированных машин, ваши солдаты долго не протянут. Поэтому бронированные части важны для ведения современной войны.

Учения НАТО Iron Wolf 2017 в Латвии. 20 июня 2017. Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis

Но важнейшей причиной для существования танковых бригад являются сами танки противника. По разным оценкам сегодня во всем мире используются или стоят на складах около 100 тысяч танков. Пока они представляют собой потенциальную угрозу, мы должны обладать средствами, чтобы им противо-действовать.

- Пройдут годы, прежде чем преемник "Леопарда 2" будет боеспособен. Что можно сделать сегодня, чтобы как-то пережить переходный период?

- Все армии НАТО должны вкладывать деньги в создание новых танков и бронированных машин пехоты. Немецко-французская команда из компаний "Некстер" (Nexter) и "Краусс Маффей" (Krauss-Maffei) уже начала разрабатывать конструкцию танка нового поколения. На сегодняшний день разработаны четыре концепции, в которых использованы многие дизайнерские элементы российского "Т-14". В течение следующих двух-трех лет мы можем рассчитывать на первые прототипы, но первые серийные модели могут по-явиться приблизительно в 2030 году.

США также работают над новой наземной боевой машиной, которая должна будет заменить М1М2 "Абрамс". Я ожидаю, что преемник будет готов при-близительно в то же время, что и "Леопард 3". Если же геополитическая обстановка неожиданно ухудшится, то Германия сможет и дальше производить "Леопарды 2" в соответствие с новейшими техническими стандартами. Так как производственная линия уже существует, то это не должно стать большой проблемой.

Германия смогла бы кроме того разработать сильно модернизированную версию "Леопарда 2" для переходного периода. Модель можно оснастить новой 130 мм пушкой от "Рейнметалла" взамен уже имеющейся 120 мм пушки "Л/55". Кроме того, можно снабдить новую модель автоматическим механизмом заряжания и усилить броню в уже известных слабых местах.

Гернот Крампер (Gernot Kramper)

Stern, Германия