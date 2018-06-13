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Оборонная промышленность ближневосточных стран предпочитает внутреннего производителя

14.06.2018 ИноСМИ 624 0
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Турецкий ударный вертолет T-129
Турецкий ударный вертолет T-129.
Источник: © Wikipedia, wiltshirespotter

В нынешнем году, объявленном Верховным лидером Ирана Али Хаменеи "годом поддержки национального производства", государственным чиновникам и гражданам страны в очередной раз вменяется в обязанность уделять первостепенное внимание развитию экономики и особенно внутреннего производства. Важно подчеркнуть, что данная установка, являясь во многих странах современного мира ключевым фактором национального развития, необходима и для становления иранской экономики.

Оборонная промышленность считается одной из важнейших сфер, стимулирующей экономическое развитие во многих странах, поскольку обладает колоссальным потенциалом и считается одним из стимулов развития национальной экономики развивающихся государств. За последние годы не только крупные промышленно развитые, но и развивающиеся страны и даже небольшие государства смогли заявить о себе на рынке вооружения и добиться модернизации собственной экономики за счет развития оборонного сектора. В настоящей статье мы постараемся ответить на вопрос о том, как обстоят дела в данной сфере в азиатском регионе и соседних с Ираном странах и какую роль эти государства уделяют внутреннему производству продукции оборонного назначения и ее инвестированию.

Турция: передовая страна с массовой занятостью в военной промышленности

Турецкая республика в качестве главной наследницы Османской империи и одного из ключевых членов НАТО постоянно уделяет особое внимание оснащению собственных вооруженных сил, поэтому в наши дни в рамках Северо-Атлантического альянса она имеет вторую по численности после США национальную армию. В этой соседней с Ираном стране за последние несколько десятков лет стартовало много серьезных и долгосрочных проектов по выпуску продукции оборонного назначения как за счет собственных ресурсов, так и с привлечением иностранных партнеров. Одной из первостепенных задач Турции является приобретение необходимых знаний вместе с технологией производства, чтобы основная прибыль доставалась государству. В Турции в оборонной промышленности задействованы частный сектор и государственные ресурсы, так что на внутренний и международный рынки поступает самый широкий спектр продукции военного назначения.

В данной сфере стоит отметить деятельность таких турецких корпораций, как "Теркиш Аэроспейс Индастрис" (Turkish Aerospace Industries, TAI), "Рокетсан" (Roketsan), "Эйселсан" (Aselsan), "ФНСС Дефенс Системс" (FNSS Defence Systems) и "Мекэникэл энд Кэмикэл Индастрис Корпорейшн" (Mechanical and Chemical Industry Corporation, МКЕК). Любопытно, что в этих 5 перечисленных компаниях на территории самой Турции работают максимум 15-20 тысяч человек.


Алтай - первый танк Турции во время военного парада в День Победы в Анкаре.
Источник: AP Photo, Burhan Ozbilici

В настоящее время Турция ведет серьезную работу над такими крупными оборонными проектами, как танк Altay, вертолет Т-129 и истребитель пятого поколения. Кроме того, в этой стране активно разрабатываются технологии создания новейшего воинского обмундирования и бронезащиты, которые уже успели найти хорошие каналы сбыта. К числу подобных разработок можно отнести турецкий бронеавтомобиль "Кирпи" (Kirpi), состоящий на вооружении Туниса, Туркмении и Катара. Помимо всего прочего, эта бронированная машина отлично зарекомендовала себя в ходе стычек турецких военных с курдскими сепаратистами.

Еще одной новейшей разработкой турецкой оборонной промышленности стал автомат МРТ-76, который сейчас используется в качестве штатного оружия турецкой армии. На сегодняшний день автомат этой марки уже пополнил арсенал Сомали и Азербайджана. Таким образом, за последние несколько лет Турция превратилась в крупного мирового поставщика вооружения и военных технологий. Только за 2017 год объем ее военного экспорта составил порядка 1,7 миллиардов долларов.

Пакистан: развитие внутреннего производства с опорой на авиацию

Этот юго-восточный сосед Ирана имеет многочисленную армию и создал для ее поддержки мощную оборонную промышленность, основная часть которой принадлежит государственному сектору. За последние годы Пакистану удалось в значительной мере расширить свое сотрудничество в оборонной сфере с Китаем и Турцией, сделав акцент на импорт технологий, ведь у этой страны есть весьма серьезный соперник в лице Индии.

Самым могущественным покровителем Пакистана принято считать Китай, который оказывает ему не только финансовую помощь, но и помогает в создании авиации, ракетоносцев и подводных лодок. На следующие два года Пакистан разработал весьма амбициозный план по увеличению оружейного экспорта до миллиарда долларов, что, в свою очередь, должно обеспечить создание еще большего числа рабочих мест и рост общей государственной прибыли. Основное внимание при этом направлено на такие страны, как Нигерия, Турция, Азербайджан и Египет. При этом пакистанцы больше всего возлагают надежды на учебные самолеты Super Mashshak и истребители JF-17.


Истребитель JF-17 на международном авиакосмическом салоне Париж-Ле-Бурже.
Источник: AFP 2018, Miguel Medina

В рамках своей оборонной промышленности Пакистан развивает самые разные отрасли, начиная с производства легкого вооружения и заканчивая выпуском разных моделей танков, бронетранспортеров, кораблей и самолетов. В этом секторе задействованы тысячи граждан страны, поэтому Пакистану удается не только обеспечить свои внутренние потребности, но и накапливать валютные резервы.

ОАЭ: маленькая страна с большими перспективами

За последние несколько лет небольшим по размерам Объединенным Арабским Эмиратам удалось вложить крупные инвестиции в развитие сразу нескольких отраслей своей оборонной промышленности, особенно в производство боевых машин и разных образцов легкого вооружения, что позволило добиться выпуска на международный рынок весьма качественной продукции. Уже несколько лет автомобильная компания Nimr успешно занимается обеспечением потребностей национальных вооруженных сил, а также работает на экспорт в основном в страны Центральной Азии. Эта компания предлагает широкий ассортимент продукции, начиная с малогабаритных транспортных средств для проведения спецопераций и заканчивая внушительными по размерам бронированными машинами.


Форма солдат ОАЭ.
Источник: © Wikipedia, Wikiemirati

Наиболее удачным образцом эмиратское оборонной промышленности считается боевая машина Nimr, выпуск которой начался в 2005 году. Эта модель поступает на экспорт в такие страны, как Саудовская Аравия, Египет, Алжир и Ливан. Совсем недавно к числу стран-экспортеров также присоединились Туркменистан и еще несколько других центральноазиатских стран.

Эмиратская оружейная компания Caracal также добилась существенных успехов на международном рынке. Основанная при помощи Германии, в последние несколько лет она не только начала свое производство в ОАЭ, но и открыла завод в США, войдя в число популярных брендов американского рынка гражданской продукции. Впервые эта компания вышла на рынок в 2007 году. К числу продукции Caracal, производимой в самих Эмиратах, относятся малокалиберное оружие, легкие пулеметы, автоматы и ружья. В ближайшем будущем производство одной из моделей автоматов этой компании с 7-миллиметровым калибром планирует начать у себя Индия.

При поддержке Франции ОАЭ удалось приступить к кораблестроению и построить в Абу-Даби верфи для строительства военных кораблей. Так, в самих Эмиратах созданы целых пять из шести кораблей класса Baynunah, так что специалисты этой страны и вся имеющаяся в наличии инфраструктура готовы к дальнейшей работе.

Иордания: цель на самообеспечение сухопутных войск

Еще одной ближневосточной страной, которая в последние годы активизировала собственные усилия для развития национальной оборонной промышленности, является Иордания. Ключевым звеном системы оборонной промышленности этой страны принято считать Проектно-конструкторское бюро имени Абдуллы II (King Abdullah Design and Development Bureau), которое разработало самый широкий спектр продукции военного назначения для нужд иорданских вооруженных сил и поставок в другие страны. Он включает в себя разного рода пакеты обновления для бронетехники, ракетных установок, наблюдательных вышек, боеприпасов и легкого вида вооружения.

Одним из успешных образцов совместной деятельности по производству гранатометов является РПГ-32, который не только поступил на вооружения армии самой Иордании, но и пошел на экспорт в Ирак и ОАЭ. Иорданцы также активно занимаются разработкой систем обновления для увеличения мощности и защитных свойств бронетехники, важнейшей из которых является система Phoenix для танка М-60.

Возможно, все эти четыре страны по сравнению с Ираном еще не добились столь заметных успехов в производстве оборонной продукции и полного самообеспечения в этой сфере, продолжая покрывать свои военные амбиции за счет импорта и выплаты дани другим странам. Однако даже они осознали тот факт, что необходимо создавать собственную инфраструктуру и задействовать внутренний потенциал, а поддержка товаров национального производства стала теперь для них насущной потребностью.

В связи с этим на фоне будущей отмены нынешних ограничений на международное сотрудничество в оборонной сфере данный вид деятельности может оказаться весьма прибыльным и создать в Иране массу новых рабочих мест, а за счет использования успешного опыта других ближневосточных стран в плане военно-промышленного партнерства превратить эту сферу в двигатель национальной экономики.


Mashregh, Иран
13.06.2018
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Азербайджан
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