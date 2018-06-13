Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В инженерных войсках принят на снабжение понтонный автомобиль Камаз-63501

14.06.2018 ЦАМТО 436 0
0
Понравилась новость?
 +3
ПП-2005
Понтонный парк ПП-2005, построенный для Министерства обороны России на АО «Окская судоверфь». Навашино (Нижегородская область), 10.11.2016.
Источник: АО «Окская судоверфь»

ЦАМТО, 13 июня. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение понтонный автомобиль Камаз-63501 с речным звеном ПП-2005М.

Он предназначен для транспортировки составных частей понтонного парка ПП-2005М и вспомогательных действий с его элементами при оборудовании переправ.

Понтонный автомобиль с речным звеном состоит из шасси автомобиля КамАЗ-63501 и речного звена парка ПП-2005М.

Понтонный автомобиль на шасси автомобиля КАМАЗ-63501 оснащен надежной двухбарабанной лебедкой с увеличенным тяговым усилием, позволяющим значительно уменьшить время погрузки речных звеньев.

Речное звено понтонного парка ПП-2005М выполнено с поворотным обтекателем, расположенным на крайнем понтоне звена, что позволяет собирать мосты и паромы двойной и полуторной ширины с увеличенной грузоподъемностью и повышенной устойчивостью на течении.

Основные отличия речного звена понтонного парка ПП-2005М от речных звеньев парков ПМП и ПМП-М состоят в увеличении грузоподъемности на 2,5 тонны и в обеспечении повышенной прочности звена за счет применения соединительных устройств новой конструкции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.06.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПП-91
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.06 20:45
  • 16
Оружие на любой вкус
  • 14.06 20:19
  • 5
Кто принял решение отказаться от совместной с РФ программы FGFA. В Индии ищут стрелочника
  • 14.06 20:15
  • 5
Грозные российские Т-90 взрываются в Сирии точно так же, как и все остальные
  • 14.06 17:23
  • 1
Военные в Сибири получили первые восемь БМП-2М с боевым модулем "Бережок"
  • 14.06 17:19
  • 1
Бронебойный "старичок". Почему Россия не спешит списывать гранатомет РПГ-7
  • 14.06 17:01
  • 2
Израиль показал нового убийцу "Панцирей"
  • 14.06 16:47
  • 5
Дюмин: предприятиям ОПК нужен единый госзаказ на гражданскую продукцию
  • 14.06 15:21
  • 1
Фёдор Дедус: "Чтобы оружие будущего создавать быстрее"
  • 14.06 15:13
  • 1
Невероятно! ВАЗ-2105 продают за 10 000 000 рублей
  • 14.06 14:35
  • 1
Новые радиостанции с засекреченной связью в 1,5 раза повысят скрытность управления в тактическом звене ЗВО
  • 14.06 14:00
  • 1
Роскосмос: "Сфера" получит элементы искусственного интеллекта
  • 14.06 13:30
  • 1
Владимир Дмитриев назначен и.о. гендиректора концерна "Калашников"
  • 14.06 12:03
  • 5
Первый перуанский десантный вертолетный корабль-док введен в строй
  • 14.06 11:23
  • 6
Американские танки М1А2 Abrams с комплексом активной защиты Trophy уже в Европе
  • 14.06 11:14
  • 2
Почему Западу стоит опасаться сокращения военного бюджета России
другие обсуждаемые темы