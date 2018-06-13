В инженерных войсках принят на снабжение понтонный автомобиль Камаз-63501
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Понтонный парк ПП-2005, построенный для Министерства обороны России на АО «Окская судоверфь». Навашино (Нижегородская область), 10.11.2016.
Источник: АО «Окская судоверфь»
ЦАМТО, 13 июня. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение понтонный автомобиль Камаз-63501 с речным звеном ПП-2005М.
Он предназначен для транспортировки составных частей понтонного парка ПП-2005М и вспомогательных действий с его элементами при оборудовании переправ.
Понтонный автомобиль с речным звеном состоит из шасси автомобиля КамАЗ-63501 и речного звена парка ПП-2005М.
Понтонный автомобиль на шасси автомобиля КАМАЗ-63501 оснащен надежной двухбарабанной лебедкой с увеличенным тяговым усилием, позволяющим значительно уменьшить время погрузки речных звеньев.
Речное звено понтонного парка ПП-2005М выполнено с поворотным обтекателем, расположенным на крайнем понтоне звена, что позволяет собирать мосты и паромы двойной и полуторной ширины с увеличенной грузоподъемностью и повышенной устойчивостью на течении.
Основные отличия речного звена понтонного парка ПП-2005М от речных звеньев парков ПМП и ПМП-М состоят в увеличении грузоподъемности на 2,5 тонны и в обеспечении повышенной прочности звена за счет применения соединительных устройств новой конструкции, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.06.2018
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