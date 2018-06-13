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Впервые на МВТФ "Армия-2018" будет развернута экспозиция технополиса "ЭРА"

14.06.2018 ЦАМТО 467 0
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ЦАМТО, 13 июня. Военный инновационный технополис "ЭРА" (ВИТ "ЭРА") презентует развернутую экспозицию, которая, без сомнений, займет одно из центральных мест на форуме.

Ученые расскажут о наукограде будущего и продемонстрируют инфраструктуру Военного инновационного технополиса "ЭРА" на наглядном макете.

На стенде будут представлены проекты совместных разработок ВИТ "ЭРА" с предприятиями ОПК и научными организациями, а также первые результаты инновационных проектов, полученные в научно-исследовательском центре ЭРЫ.

Кроме того, можно будет ознакомиться с каждым из направлений деятельности новейшего суперсовременного иннополиса.

По предварительной оценке, в ВИТ "ЭРА" будут функционировать представительства около 80 организаций с собственными лабораториями, а также проектными и инжиниринговыми подразделениями.

Это позволит обеспечить проведение и реализацию на базе Технополиса одновременно не менее 45 научно-исследовательских и инновационных проектов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
13.06.2018
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