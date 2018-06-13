Инженерные подразделения ЮВО досрочно выполнили 50% плана разминирования лесных массивов Чечни
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Военнослужащие батальона разминирования Южного военного округа (ЮВО). Фото: Пресс-служба Южного военного округа.
ЦАМТО, 13 июня. Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) разминировали более 650 га лесных массивов на территории Чеченской республики, что составляет 50% плана на 2018 год.
"В результате проведенных работ удалось обезвредить более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов", – сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
Разминирование лесных массивов на территории Чечни организовано тремя сводными отрядами разминирования из состава инженерных соединений и воинских частей ЮВО. В этом году саперы приступили к работе в апреле и продолжат минно-розыскные мероприятия до ноября с.г.
Всего спланировано проверить в этом году около 1430 га на территории Чечни и Ингушетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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13.06.2018
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