Инженерные подразделения ЮВО досрочно выполнили 50% плана разминирования лесных массивов Чечни



Военнослужащие батальона разминирования Южного военного округа (ЮВО). Фото: Пресс-служба Южного военного округа. Военнослужащие батальона разминирования Южного военного округа (ЮВО). Фото: Пресс-служба Южного военного округа.

ЦАМТО, 13 июня. Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) разминировали более 650 га лесных массивов на территории Чеченской республики, что составляет 50% плана на 2018 год.

"В результате проведенных работ удалось обезвредить более 2,5 тыс. взрывоопасных предметов", – сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Разминирование лесных массивов на территории Чечни организовано тремя сводными отрядами разминирования из состава инженерных соединений и воинских частей ЮВО. В этом году саперы приступили к работе в апреле и продолжат минно-розыскные мероприятия до ноября с.г.

Всего спланировано проверить в этом году около 1430 га на территории Чечни и Ингушетии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.