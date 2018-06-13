Более 20 комплектов радиостанций шестого поколения "Азарт" поступили в ЗВО



Радиостанция Р-187П1 Азарт.

Источник: trcvr.ru Радиостанция Р-187П1 Азарт.Источник: trcvr.ru

ЦАМТО, 13 июня. Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Брянской области, получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения Р-187П1 "Азарт".

Радиостанции шестого поколения "Азарт" предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях.

Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты ГЛОНАСС/GPS с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.

Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет до 12 часов. Радиостанция обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с, сообщает пресс-служба ЗВО.