Более 20 комплектов радиостанций шестого поколения "Азарт" поступили в ЗВО
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Радиостанция Р-187П1 Азарт.
Источник: trcvr.ru
ЦАМТО, 13 июня. Мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Брянской области, получили на вооружение партию радиостанций шестого поколения Р-187П1 "Азарт".
Радиостанции шестого поколения "Азарт" предназначены для закрытого радиообмена в тактическом звене управления подразделениями. Они совместимы с радиосредствами предыдущего поколения, настраивается практически на любую полосу частот и способны действовать в сотовых сетях.
Особенностью новых радиостанций станет возможность определять координаты ГЛОНАСС/GPS с точностью до 25 м по широте и долготе и 40 м по высоте, что позволит повысить эффективность управления подразделениями в ходе выполнения различных задач.
Программное обеспечение поддерживается всеми существующими и перспективными стандартами связи. Время непрерывной работы радиостанции от одной аккумуляторной батареи составляет до 12 часов. Радиостанция обеспечивает передачу данных со скоростью до 7,2 кбит/с, сообщает пресс-служба ЗВО.
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13.06.2018
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