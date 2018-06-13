Экипаж подводного аппарата АС-34 совершил рабочее погружение на глубину 500 метров
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Глубоководный спасательный аппарат АС-34.
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 13 июня. На Северном флоте 10 июня состоялась плановое учение спасательных сил с участием подводного обитаемого аппарата АС-34 и его судна-носителя "Георгий Титов".
В Норвежском море экипаж АС-34 отработал рабочее погружение на глубину 500 м, которая является предельной для большинства подводных лодок.
Погружение прошло в штатном режиме. Экипаж аппарата под командованием капитан-лейтенанта Романа Евменова действовал профессионально и слажено. На полукилометровой глубине подводники-спасатели проверили работу систем и механизмов, выполнили маневрирование, отработали взаимодействие с расчетом главного командного пункта спасательного судна "Георгий Титов".
В учебных мероприятиях были задействованы как военнослужащие, так и гражданский персонал управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Тренировка заняла несколько часов. Помимо отработки практических действий экипажа аппарата АС-34, внимание было уделено процессам предварительной подготовки спасательного аппарата к работам на глубине, его спуску на воду и подъему на борт.
В прошлом году во время испытательных спусков в Норвежском море АС-34 преодолел километровую глубину, сообщает пресс-служба Северного флота.
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13.06.2018
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