Войска РХБ защиты представят новые образцы спецтехники на форуме "Армия-2018"
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Военные учения бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО).
Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС
ЦАМТО, 13 июня. Войска радиационной, химической и биологической защиты на форуме "Армия-2018" представят 21 современный образец спецтехники.
В ходе выставочной программы форума будут представлены тяжелая огнеметная система ТОС-1А, машины РХБ разведки, мобильные подвижные лаборатории, многофункциональная техника для специальной обработки, а также дымовая машина ТДА-3, комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУ и модернизированный контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2. В рамках закрытого статического показа будут представлены новейшие машины РХБ разведки РХМ-8 и РХМ-9.
В настоящее время идут работы по созданию единого робототехнического комплекса, включающего наземные и воздушные средства радиационной разведки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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13.06.2018
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