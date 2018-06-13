Войска РХБ защиты представят новые образцы спецтехники на форуме "Армия-2018"



Военные учения бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО).

Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС Военные учения бригады радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Центрального военного округа (ЦВО).Источник: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

ЦАМТО, 13 июня. Войска радиационной, химической и биологической защиты на форуме "Армия-2018" представят 21 современный образец спецтехники.

В ходе выставочной программы форума будут представлены тяжелая огнеметная система ТОС-1А, машины РХБ разведки, мобильные подвижные лаборатории, многофункциональная техника для специальной обработки, а также дымовая машина ТДА-3, комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУ и модернизированный контрольно-распределительный пункт для управления проведением специальной обработки КРПП-2. В рамках закрытого статического показа будут представлены новейшие машины РХБ разведки РХМ-8 и РХМ-9.

В настоящее время идут работы по созданию единого робототехнического комплекса, включающего наземные и воздушные средства радиационной разведки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.