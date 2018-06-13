На общефлотском этапе конкурса "Глубин-2018" применяется современное водолазное снаряжение СВУ-5-1 и СВУ-5-2
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Снаряжение водолазное универсальное СВУ-5-1.
Источник: http://www.arms-expo.ru/
ЦАМТО, 13 июня. Задачи, предусмотренные программой общефлотского этапа конкурса "Глубина-2018", который проводится на базе Учебного центра подготовки водолазных специалистов ВМФ в Севастополе, отрабатываются водолазами с применением отечественного водолазного снаряжения.
Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, это водолазное универсальное снаряжение СВУ-5-1 шлангового типа в комплектации с водолазным шлемом и водолазное универсальное снаряжение СВУ-5-2 автономного типа в комплектации с полнолицевой водолазной маской.
"Эти типы снаряжения предназначены для обеспечения жизнедеятельности водолаза при выполнении подводно-технических, аварийно-спасательных и других видов водолазных работ на глубинах до 60 м при температуре воды от -2 до +35 град. С, – сообщил начальник службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России капитан 1 ранга Дамир Шайхутдинов.
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13.06.2018
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