Многоцелевой истребитель Су-35С будет продемонстрирован на МВТФ "Армия-2018"



Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С во время учебно-тренировочных полетов авиационного истребительного полка на военном аэродроме Центральная Угловая.

Источник: ТАСС/Юрий Смитюк Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С во время учебно-тренировочных полетов авиационного истребительного полка на военном аэродроме Центральная Угловая.Источник: ТАСС/Юрий Смитюк

ЦАМТО, 13 июня. На открытой площадке авиационного кластера Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в Кубинке в ходе форума "Армия-2018" будет представлен новейший истребитель Су-35С.

Су-35С – российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, разработан в ОКБ Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный, созданный с применением технологий пятого поколения истребитель. Отличительными особенностями Су-35С являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, новая радиолокационная станция (РЛС) с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, двигатели увеличенной мощности с управляемым вектором тяги (УВТ).

Истребитель Су-35 является глубокой модернизацией Су-27. В отличие от Су-27М, имеет новый в значительной степени усиленный планер, не имеет переднего горизонтального оперения и тормозного щитка. Торможение при посадке осуществляется отклонением рулей направления в разные стороны.

Су-35С обладает передовой информационно-управляющей системой, радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, а также новыми двигателями с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги (УВТ). Данные двигатели удовлетворяют требованиям к двигателю для истребителя пятого поколения, в том числе позволяют развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

Многоцелевой истребитель СУ-35С будет представлен на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.