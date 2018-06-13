Роскосмос: спутники системы "Сфера" будут запускать на тяжелых ракетах "Ангара-А5"



"Ангара-А5".

Источник: © ТАСС "Ангара-А5".Источник: © ТАСС

Как заявил исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов, космические аппараты системы обеспечат оптическое наблюдение в режиме реального времени

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Малые спутники новой глобальной космической системы "Сфера" будут выводить на орбиту в ходе кластерных запусков на тяжелых ракетах-носителях "Ангара-А5". Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Николай Севастьянов.

О программе "Сфера", для которой в ближайшие годы планируется запустить 600 спутников, рассказал 7 июня в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин. Позже гендиректор "Российских космических систем" (РКС) Андрей Тюлин уточнил ТАСС, что новая программа "выросла" из проекта РКС - спутниковой системы связи "Эфир".

Малые спутники на низких орбитах

По словам Севастьянова, в системе "Сфера" будут использоваться малые спутники на низких орбитах. Космические аппараты системы обеспечат подвижную связь и оптическое наблюдение в режиме реального времени в любой точке Земли.

"Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете "Ангара-А5", которая уже разработана", - сообщил Севастьянов.

Первый стартовый комплекс для ракет-носителей "Ангара- А5" построен на космодроме Плесецк, запуск с него был успешно выполнен 23 декабря 2014 года. Второй старт под тяжелую "Ангару", как сообщали ранее в Роскосмосе, должны начать строить на Восточном в июне 2018 года. "В этом году начинается строительство второго стартового комплекса тяжелой ракеты "Ангара-А5" на космодроме Восточный", - подтвердил Севастьянов.

И.о. первого заместителя гендиректора Роскосмоса также сообщил, что ранее представленный РКС проект "Эфир" станет подсистемой "Сферы", отвечающей за организацию подвижной связи и интернета вещей. Многие участники рынка телекоммуникационных услуг проявляют интерес к "Эфиру", добавил Севастьянов.

Суперкомпьютеры и самообучающиеся нейросети

При создании системы "Сфера", отметил исполняющий обязанности первого замглавы Роскосмоса, будут использованы передовые разработки, "включая суперкомпьютерные многопроцессорные системы, цифровые геоинформационные технологии и самообучающиеся нейросети". Доступность системы пользователям по всей Земле, по словам Севастьянова, "будет способствовать дальнейшей информатизации общества".

При производстве малых спутники системы "Сфера" внедрят технологии, сокращающие удельные издержки. Многоспутниковость системы позволит повысить ее надежность.

Идея создания

В ноябре 2017 года госкорпорация "Роскосмос" выступила с инициативой создания проекта глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системой (ГМИСС) для предоставления услуг интернета и мобильной связи. Проект ГМИСС, первоначально получивший название "Эфир", был представлен 22 мая 2018 года в Москве холдингом "Российские космические системы". Согласно проекту, систему "Эфир" в составе 288 спутников с орбитой высотой 870 км предлагалось развернуть к 2025 году, обеспечив полное покрытие земной поверхности.

Как уточнил ТАСС глава РКС Андрей Тюлин, после презентации компанию раскритиковали за то, что группировка "небольшая и не все задачи охватываются, а также за медленные темпы развертывания группировки". В РКС, по его словам, не ожидали от экспертного сообщества такого "живого отклика". Проект поддержал "Ростелеком", предложивший сделать смешанную систему "земля и космос".

Первый запуск и финасирование

По словам Тюлина, демонстратор "Сферы" - первые шесть спутников системы - планируется запустить через три года. Он уточнил, что это будет фрагмент спутниковой группировки с наземеной инфраструктурой.

Как сообщалось ранее, реализация проекта "Эфир" (который теперь вошел в "Сферу") предполагает формирование консорциума с участием РКС, Ракетно- космической корпорации "Энергия" им. С. П. Королева, представителей телеком-индустрии и др. Создание "Эфира" предусмотрено программой "Цифровая экономика РФ", в частности, на систему предполагается выделить 299 млрд рублей из внебюджетных источников (49 млрд рублей в 2018 году и 250 млрд рублей в 2020 году).

Как рассказал журналистам руководитель проекта в "Российских космических системах" Юрий Мишин, решение о создании консорциума для реализации проекта при участии Роскосмоса, Внешэкономбанка и заинтересованных организаций должно быть принято к июлю 2018 года. Также обсуждается кооперация со странами ЕАЭС. Итоговая стоимость проекта может увеличиться или уменьшиться в зависимости от детальной модели проекта.