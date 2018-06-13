В Хабаровском крае расчеты С-300 на учениях поразили "самолеты противника"
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Зенитно-ракетные комплексы ПВО С-300. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев
ХАБАРОВСК, 13 июн - РИА Новости. Расчеты комплексов С-300 войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО) на учениях в Хабаровском крае обнаружили и уничтожили самолеты условного противника на высоте 17 тысяч метров, сообщает пресс-служба округа в среду.
Отмечается, что на тактических учениях расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 совершили марш к месту назначения, обустроили позиции и наладили связь на неподготовленной местности. После перевода техники из походного в боевое положение расчеты С-300 искали, идентифицировали и сопровождали воздушные цели "противника".
"Для усложнения задачи для расчетов был смоделирован полет группы самолетов в стратосфере на высоте около 17 тысяч метров, зенитчики выполнили электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие выполняли задания в условиях применения "противником" средств радиоэлектронной борьбы.
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13.06.2018
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