Танк "Армата" покажут всем желающим на форуме "Армия-2018"
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Танк Т-14 Армата перед началом репетиции военного парада в Москве.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Новейший российский танк Т-14 "Армата" будет впервые представлен в открытом доступе на форуме "Армия-2018", сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"На площадке Конгрессно-выставочного центра парка "Патриот" в ходе форума "Армия-2018" будет представлен новейший основной боевой танк Т-14 на платформе "Армата" … Танк Т-14 "Армата" будет экспонирован на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей", - говорится в сообщении.
Главными боевыми характеристиками "Арматы" военное ведомство называет высокую степень пассивной и активной броневой защиты, по уровню которой танк превосходит любые другие виды бронетехники, высокую подвижность и проходимость, а также огневую мощь.
В "Армате" применена инновационная компоновочная схема с раздельным размещением экипажа в бронированной капсуле, боекомплекта и топлива, а также с вынесенным дистанционно-управляемым вооружением. Это позволяет значительно повысить защищенность и живучесть танка на поле боя. Танк вооружен 125-миллиметровой пушкой нового поколения с цифровой системой управления огнем.
Рабочие места членов экипажа "Арматы" оснащены видеосмотровыми устройствами с сенсорным управлением. Заметность машины в тепловом и радиолокационном спектрах наблюдения снижена за счет использования "Стелс" технологий.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет на территории парка "Патриот" с 21 по 26 августа 2018 года.
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13.06.2018
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