Raytheon получил $129,9 млн на производство комплекса TOW



Бронемашина Humvee армянской национальной гвардии пускает противотанковую ракету BGM-71 TOW во время тренировок на совместной базе McGuire-Dix-Lakehurst, 23 марта 2017 года. (Фото: мастера сержанта национальной гвардии Мэтт Хехт).

Источник: https://globaldefensenews.com/ Бронемашина Humvee армянской национальной гвардии пускает противотанковую ракету BGM-71 TOW во время тренировок на совместной базе McGuire-Dix-Lakehurst, 23 марта 2017 года. (Фото: мастера сержанта национальной гвардии Мэтт Хехт).Источник: https://globaldefensenews.com/

Компания Raytheon получила контракт от армии США на сумму 129,9 миллионов долларов США для продолжения производства переносного противотанкового ракетного комплекса TOW.

Эта сделка является модификацией действующего контракта на продажу между Raytheon и Министерством обороны на сумму 320 миллионов долларов США.

ПТРК TOW с многоцелевыми ракетами TOW 2A, TOW 2B и TOW Bunker Buster - представляет собой высокоточный, тяжелый противотанковый и штурмовой комплекс, поражающий все известные в мире бронированные машины.

«Огневая мощь и точность стрельбы дают войскам США и союзным сухопутным войскам значительное преимущество на поле боя», - сказал вице-президент Raytheon Land Warfare Systems Ким Эрнцен.

«Мировой спрос на TOW по-прежнему остается высоким, мы рассчитываем на его производство и поставки на многие годы вперед».

Эта противотанковая, противофортификационная система на поле боя дает наземным силам преимущество над бронетанковой и колесной техникой в любое время суток и любую погоду.

Система вооружения TOW используется вооруженными силами 20 стран и установлена на транспортные средства и вертолеты по всему миру.

Raytheon поставил более 690 000 ракет TOW в армию США, корпус морской пехоты США и союзные армии.

Система останется на вооружении армии США до 2050 года.

Пресс-релиз компании Raytheon

Перевод: ВПК.name