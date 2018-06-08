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Индонезия закупит 11 самолетов компании "Сухой"

09.06.2018 Российская газета 364 0
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Истребителей Су-35
Истребителей Су-35.
Источник: rg.ru

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова посла РФ в Джакарте.

Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. О предварительной договоренности такой поставки российских самолетов в Индонезию сообщалось еще в феврале, но обеим сторонам потребовалось время на досогласование отдельных технических и коммерческих аспектов.

По законодательству Индонезии поставки современной авиатехники в страну увязываются с встречной торговлей. "То есть Россия должна была взять на себя обязательства по закупке у Джакарты определенных товаров национального экспорта", - пояснял ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов. Он уточнил, что Индонезия может поставить в Россию каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта. Но теперь эти детали согласованы, контракт подписан.

Ранее в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщали о переговорах с некоторыми южноазиатскими, африканскими и латиноамериканскими странами о поставках гражданских самолетов компании "Сухой" - пассажирских Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), в первую очередь VIP-версии.

"Мы сейчас достаточно крепко продвинулись по африканским странам, - отметил глава ведомства Денис Мантуров. - У нас проходили специальные презентации последние полгода, и это в первую очередь касается больше не машин в традиционном пассажирском исполнении, а в модификации VIP, очень большой спрос на эту модификацию".


Александр Проценко
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
СуперДжет-100
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
Сухой ПАО
Персоны
Мантуров Денис

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