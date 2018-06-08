Третья рука. В США тестируют устройство для облегчения веса оружия
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Армия США приступила к полевым испытаниям специального устройства, помогающего военнослужащему удерживать тяжелое оружие в руках длительное время. Устройство, названное "третья рука", может использоваться, например с пулеметом, заявили в пресс-службе исследовательской лаборатории армии США.
U.S. Army
Как пояснили в пресс-службе, "третья рука" представляет собой механическое устройство, одним концом закрепляемое на поясе, и другим концом крепящееся к оружию военнослужащего. Оно довольно легкое, так как изготовлено из углепластика и весит около 1,4 килограмма. Устройство позволяет равномерно распределить вес и стабилизировать оружие, а также освободить руки бойца. При первичных испытаниях на полигоне был выявлен существенный недостаток - пока она укреплена на теле солдата, крайне сложно вести стрельбу из положения лежа. В дальнейшем этот изъян был исправлен, но устройство требует доработки.
При тестировании устройства с автоматической винтовкой М4 весом 3,4 кг. было установлено, что приспособление позволяет повысить точность стрельбы и снизить усталость рук военнослужащих. В настоящее время идет доработка устройства и тестирование с тяжелыми пулеметами М240В и М249, которые весят 12,5 и 10 килограммов соответственно.
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08.06.2018
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