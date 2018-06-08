Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Натовская операция по доению Германии буксует. Неужели ФРГ исключат?..

09.06.2018 Военное обозрение 394 0
0
Понравилась новость?
 0

Генсек НАТО пообещал сделать подарок президенту Украины и пригласить того на июльский саммит альянса. По словам Столтенберга, Украина продолжает осуществлять важные военные реформы, а потому Пётр Порошенко будет приглашён на грядущий саммит. При этом не сообщается о том, в каком статусе украинский президент на саммите будет присутствовать.

Между тем, во время подготовки к саммиту в НАТО обсуждают необходимость повышения отчислений в консолидированный бюджет военного блока. В американских СМИ появилась информация о том, что в 2018 году ожидает рост таких отчислений на уровне 3,8%.

Столтенберг во время пресс-конференции:

Союзники добиваются реального прогресса во всех аспектах распределения финансового бремени. Если говорить о взносах, то у нас четыре года подряд наблюдается повышение их уровня. Страны-члены планомерно увеличивают расходы на оборону. Все союзники прекратили осуществление урезаний военных бюджетов.

https://www.facebook.com/Bundeswehr

Напомним, что президент США Трамп ранее заявлял, что каждый член альянса должен непременно соблюдать финансовую часть устава и вносить в общий натовский бюджет не менее 2% ВВП. Пока по этому показателю от регламентных значений отстаёт целый ряд стран, включая Германию. Трамп пытался заставить Меркель платить ровно 2% ВВП ФРГ, но, по словам федерального канцлера, это более 70 млрд евро, и таких военных расходов Берлин пока не может себе позволить.

В ходе пресс-конференции Столтенберг отметил, что перед членами НАТО стоит важная задача: к 2024 году добиться того, чтобы взносы в натовский бюджет от каждой из стран военного блока не были менее двух процентов ВВП. То есть давление на ту же Германию сохранится.

Главный вопрос: а если Германия всё же не заплатит упомянутых двух процентов, что будет? Её исключат из НАТО?..
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Украина
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы