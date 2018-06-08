Натовская операция по доению Германии буксует. Неужели ФРГ исключат?..

Генсек НАТО пообещал сделать подарок президенту Украины и пригласить того на июльский саммит альянса. По словам Столтенберга, Украина продолжает осуществлять важные военные реформы, а потому Пётр Порошенко будет приглашён на грядущий саммит. При этом не сообщается о том, в каком статусе украинский президент на саммите будет присутствовать.

Между тем, во время подготовки к саммиту в НАТО обсуждают необходимость повышения отчислений в консолидированный бюджет военного блока. В американских СМИ появилась информация о том, что в 2018 году ожидает рост таких отчислений на уровне 3,8%.

Столтенберг во время пресс-конференции:

Союзники добиваются реального прогресса во всех аспектах распределения финансового бремени. Если говорить о взносах, то у нас четыре года подряд наблюдается повышение их уровня. Страны-члены планомерно увеличивают расходы на оборону. Все союзники прекратили осуществление урезаний военных бюджетов.

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Напомним, что президент США Трамп ранее заявлял, что каждый член альянса должен непременно соблюдать финансовую часть устава и вносить в общий натовский бюджет не менее 2% ВВП. Пока по этому показателю от регламентных значений отстаёт целый ряд стран, включая Германию. Трамп пытался заставить Меркель платить ровно 2% ВВП ФРГ, но, по словам федерального канцлера, это более 70 млрд евро, и таких военных расходов Берлин пока не может себе позволить.

В ходе пресс-конференции Столтенберг отметил, что перед членами НАТО стоит важная задача: к 2024 году добиться того, чтобы взносы в натовский бюджет от каждой из стран военного блока не были менее двух процентов ВВП. То есть давление на ту же Германию сохранится.

Главный вопрос: а если Германия всё же не заплатит упомянутых двух процентов, что будет? Её исключат из НАТО?..