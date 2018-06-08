На Украине рассказали, как транспортный Ан-26 смог "перехватить" российский МРК

Средства массовой информации Украины накануне вышли с хвастливым материалом об инциденте в Черном море. В новости, опубликованной в одесском издании "Думская", утверждается, что в районе морской границы рядом с островом Змеиный в Черном море произошло "столкновение" российского ВМФ и украинских ВВС, и конечно же "агрессор" был повержен.

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Как пишет украинское издание, в непосредственной близости от морской границы Украины, пограничниками незалежной был "обнаружен" малый ракетный корабль, шедший "под флагом агрессора". Туда сразу же был направлен Ан-26 Сакской бригады ВМС Украины. А дальше можно читать, как в фантастическом романе: "Прибыв в район предполагаемого поиска, Ан-26, снизившись на предельно малую высоту, идентифицировал его как малый ракетный корабль и перехватил. Перехват произошел вблизи острова Змеиный. Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море". И дальше по тексту: "Ан-26 проконтролировал "бегство" российского ракетного корабля, сделав несколько проходов вблизи МРК на малой высоте. Отогнав "агрессора от своей границы, самолет благополучно вернулся на базу в Кульбакино". Конечно же в СМИ не указали ни названия МРК, ни номера, а жаль, так бы еще реалистичней было.

Необходимо напомнить, что Ан-26 - это советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ Антонова. Военно-транспортный, а не штурмовик или бомбардировщик. В составе украинских ВВС данный тип самолета используется как легкий военно-транспортный самолет медицинского назначения.

После прочтения этого "опуса", аж гордость берет за доблестных украинских летчиков, не побоявшихся на безоружном самолете "гонять" по морю до зубов вооруженный российский ракетный корабль. Видимо медицинскими носилками отгоняли...