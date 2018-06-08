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Пустые хлопоты: США отказали Польше в создании постоянной военной базы

09.06.2018 Военное обозрение 342 0
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В Польше не будет американских военных баз. США вообще не рассматривают такую возможность, передает Polskie Radio.

http://www.globallookpress.com

Тема постоянного присутствия американских войск в Польше в последнее время активно обсуждалась как в западных, так и в российских СМИ. Сообщалось, что Варшава была даже готова заплатить Соединенным Штатам $2 млрд. за размещение на Висле танковой дивизии.

В настоящее время американский контингент находится в Польше лишь на ротационной основе. Численность войск достигает 5 тысяч человек. О создании баз на территории республики хлопотали как нынешний президент Анджей Дуда, так и его предшественник Бронислав Коморовский, напоминает издание.

По словам представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон, Вашингтон не рассматривает постоянное присутствие войск в Польше и "не предпринял по этому вопросу никаких действий". Польша, безусловно, хороший союзник, но сегодня у США нет планов размещения там постоянных военных баз, добавила она.

Идею создания баз в последнее время критиковал даже командующий американскими силами в Европе генерал Бен Ходжес. По его мнению, такой шаг мог бы без необходимости обострить ситуацию в Европе.

Таким поворотом дела огорчены не только в Польше, но и в странах Балтии, расположенных в непосредственной близости с РФ, отмечает портал.

Он напоминает, что идея постоянного присутствия поднималась в дискуссиях НАТО со времен "аннексии Крыма" Россией, а также начала войны в Донбассе. Этому, в первую очередь, сопротивлялась Германия и другие западные страны, опасавшиеся эскалации "конфликта с Россией".
08.06.2018
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