Производитель рассказал о развитии семейства "Терминаторов"

"Уралвагонзавод" в настоящее время работает над обликом нового, третьего поколения боевых машин "Терминатор", которые смогут уничтожать любые цели, передает РИА Новости сообщение индустриального директора кластера "Вооружение" корпорации "Ростех" Сергея Абрамова.

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С учетом боевого опыта, полученного "Терминатором", инженеры сегодня думают над новым обликом этой машины: обсуждается улучшение характеристик и модернизация шасси, сказал Абрамов.

По его словам, новая БМПТ будет способна работать по всем видам целей как наземным (живой и неживой силе противника), так и воздушным.

Директор отметил, что в настоящее время в войска поставляется "очень удачная" версия, но и ее в ближайшем времени могут модернизировать.

К примеру, заказанные военным ведомством машины имеют экипаж 5 человек. Но уже появилась версия, которой управляют всего три военнослужащих, рассказал он, пояснив, что сокращение экипажа достигается за счет роботизации самой БМПТ и ее вооружения. При этом боевая эффективность машины сохраняется.

Напомним, контракт на поставку в войска БМПТ "Терминатор" был подписан на форуме "Армия-2017". Ранее в пресс-службе УВЗ сообщали, что контракт с Минобороны па поставку "Терминаторов-2" будет выполнен в 2019 году. Первым покупателем данной версии машины стало в 2011 году военное ведомство Казахстана.