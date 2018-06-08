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На смену Ан-2 придет "Байкал". Новый самолет ТВС-2ДТС пойдет в серию

09.06.2018 Военное обозрение 576 0
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Глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что в Минпромторге приняли окончательное решение по проекту создания самолета на замену Ан-2. Новый легкий многоцелевой самолет ТВС-2ДТС, разработанный в Сибирском научно-исследовательском институте авиации, получил название "Байкал". В министерстве отметили, что у нового самолета имеется хороший экспортный потенциал.

ФГУП СибНИА им. С.А. Чаплыгина

Самолёт ТВС-2ДТС является совершенно новой разработкой СибНИА им. С. А. Чаплыгина (Новосибирск), которая родилась в результате ремоторизации и дальнейшей модернизации самолёта Ан-2. Взяв за основу аэродинамическую схему Ан-2, инженеры СибНИА разработали сначала демонстратор технологий с композитным крылом - ТВС-2ДТ, а затем цельнокомпозитный серийный вариант ТВС-2ДТС, который впервые был продемонстрирован на МАКС-2017. Крейсерская скорость самолёта – 350 км/ч, он может доставить до 3,5 тонн груза на дальность до 1200 км. Максимальная дальность полёта – 4500 км. Благодаря применению современного комплекса авионики ТВС-2ДТС может выполнять полёты в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Предусмотрена эксплуатация самолёта в северных широтах, а также безангарное хранение. Самолет имеет возможность посадки на грунтовые взлетно-посадочные полосы, а также воду и лед.

В настоящее время самолёт оснащается американским турбовинтовым двигателем Honeywell TPE331-12UAN взлётной мощностью 1100 л.с. и пятилопастным реверсивным винтом производства компании "Hartzell Propeller Inc." (США), а также комплектом современного пилотажно-навигационного оборудования "Garmin", но в дальнейшем планируется установка полностью отечественного оборудования.

Серийное производство машины должно начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России". Первые экземпляры серийного "Байкала" отправятся для эксплуатации в Якутию.
08.06.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Продукция
Ан-2
ТВС-2
Компании
Вертолеты России
Минпромторг РФ
У-УАЗ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
МАКС-20XX

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