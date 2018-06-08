Более 1,5 тыс. разведчиков ЦВО отработают боевые действия в городских условиях



Военнослужащие ЦВО. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын Военнослужащие ЦВО. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Павел Лисицын

Отдельное внимание уделят обнаружению мин-ловушек, которые широко применялись террористами во время боевых действий в Сирии

ТАСС, 8 июня. Более 1,5 тыс. разведчиков Центрального военного округа (ЦВО) в ходе лагерного сбора отработают боевые действия в городских условиях на незнакомой местности. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"В общей сложности в лагерных сборах на территории Поволжья, Урала и Сибири участвуют более 1,5 тыс. разведчиков, которые отработают боевые действия в городских условиях на незнакомой местности. В ходе индивидуальной подготовки военнослужащие усовершенствуют навыки скрытного передвижения и маскировки. Отдельное внимание будет уделено подрывному делу, в частности обнаружению мин-ловушек, которые широко применялись террористами во время боевых действий в Сирийской Арабской Республике", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что также будут отработаны практические действия в составе отделений по обнаружению противника при помощи современных радиолокационных станций "Соболятник". Сборы будут проводиться до 4 июля на двух полигонах в Кемеровской и Самарской областях.

"Соболятник" является многофункциональным средством артиллерийской разведки и позволяет обнаруживать малогабаритные объекты на расстоянии до 30 км. Особое внимание будет уделено распознаванию объектов на дальних расстояниях и способам маскировки работы операторов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника.