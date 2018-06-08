Зачем Украина закупает некачественную военную технику



Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225.

Источник: кадр из видео Триумф украинской коррупционной схемы – закупка вертолетов H225.Источник: кадр из видео

Киев занят активным переоснащением сил МВД и ВСУ. Некоторые трактуют это как признак подготовки к наступлению в Донбассе, однако заключаемые контракты вызывают у специалистов недоуменные вопросы: зачем покупать заведомо некачественную технику по явно завышенным ценам? Ответ удивит только тех, у кого в отношении украинской власти еще сохранились иллюзии.

Недавно подтвердилась информация о том, что Украина намерена закупить у Франции для нужд МВД несколько десятков вертолетов H225 семейства Super Puma производства Airbus. Это одна из новейших моделей компании, которая выпускается с начала 2000-х годов. Заявленная общая стоимость контракта – более 500 млн евро, и, как сообщает пресс-служба МВД, первые четыре вертолета должны оказаться на Украине уже в этом году.

На сегодняшний день весь парк вертолетов МИ-8 в армии и полиции Украины составляет всего примерно 60 машин, причем не все из них на ходу. Таким образом, в течение пары лет предполагается увеличить численность вертолетов вдвое. Столь масштабное обновление на первый взгляд выглядит солидно. Но быстро выяснилось, что большая часть предлагаемых Украине вертолетов не "новейшие" и "сверхсовременные", а из наличия, то есть бывшие в употреблении. Это чрезвычайно важное уточнение, и вот почему.

В апреле 2016 года вертолет модели H225 потерпел крушение в Норвегии, в результате чего погибли 13 человек. Следствие выяснило, что катастрофа произошла по причине разрушения одной из деталей ротора, что привело к отрыву несущего винта. И есть обоснованные подозрения, что деталь получила дефект еще на стадии производства.

В итоге машинам семейства Super Puma были запрещены полеты почти на полтора года. Канадская компания, которой принадлежал погибший вертолет, вскоре объявила себя банкротом, а рыночная стоимость машин, в которых подозревают наличие столь фатальных дефектов, снизилась впятеро – с 20 до 4 млн долларов.

Таким образом, Украина намерена закупить потенциально проблемные машины по явно завышенным ценам, используя при этом кредит, полученный от французских финансистов. В чем же тут логика? Логика в имени того, кто лоббирует этот проект, а это не кто иной, как глава МВД Арсен Аваков.

В 2019 году на Украине состоятся выборы в Верховную раду, которые для партии Авакова – "Народного фронта", – вероятнее всего, закончатся очень плохо – она перестанет существовать как минимум как парламентская сила. Естественно, что мы еще увидим попытку ребрендинга и попытки протащить в ВР новую партию, состоящую из тех же "народофронтовцев". Однако успех не гарантирован, и еще менее вероятно попадание в правительство, которое после выборов в парламент наверняка обновится. По сути, 2018–19 годы – это, возможно, последние годы той структуры власти, которая сложилась в 2014 году.

Исходя из этого, Авакову и таким его соратникам, как глава парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский и глава Совбеза Александр Турчинов, необходимо приложить все усилия, чтобы к моменту критических изменений накопить побольше средств, получаемых от курирования военных и околовоенных заказов.

Показательно, что Аваков и его соратники в последнее время фигурируют во всех скандалах, связанных с сомнительными закупками техники для МВД и ВСУ. Судя по всему, ранее между двумя правящими партиями: "Народным фронтом" и "Блоком Петра Порошенко" – были созданы некие договоренности, согласно которым они разделили сферы распила бюджетов на оборонку. Иногда, как в случае закупок в Чехии БМП-1 (по цене, вдвое превышающей ту, по которой Украина сама экспортировала эти машины), представители этих партий действуют сообща. Иногда – работают параллельно, не вмешиваясь в деятельность друг друга и вызывая зависть масштабами своего распила со стороны оппозиционных партий.

И вряд ли случайно, что 2018 год стал рекордным по объемам средств, выделяемых на закупку техники и вооружений для силовых ведомств. Если в 2016–17 годах на эти цели предусматривалось около 0,25 млрд долларов, то в 2018-м – уже 0,56 млрд долларов (впрочем, это все равно меньше показателя 2013 года – 0,66 млрд долларов).

Подобное увеличение бюджета некоторые слишком акцентированные на войне наблюдатели трактовали как подготовку Киева к наступлению в Донбассе. Но судя по всему, речь идет об интенсификации перекачки бюджетных средств на счета заинтересованных лиц от БПП и "Народного фронта".

Примером такого "укрепления обороны" в исполнении Авакова и его соратников может служить история с бронеавтомобилем "Варта". В 2015 году был анонсирован выпуск "не имеющего аналогов и сверхсовременного" бронеавтомобиля, который поможет украинским военным и полиции победить сепаратизм. При этом новейший автомобиль представляет собой обшитое броневыми листами шасси от лесовоза МАЗ-5434, разработанное еще в 1959 году.

Производством этих чудо-машин занимается контролируемая Пашинским компания "Украинская бронетехника", которая до войны носила название "Укрглавпак" и производила полиэтиленовую упаковку на полукустарном уровне. Поэтому сомнения в качестве и актуальности этого броневика не помешали Авакову сделать заказ на десять машин для полицейского спецназа КОРД сразу же после ее презентации в конце 2015 года. Для получения заказа не понадобилось даже испытаний (вероятно, и так было ясно, что машина никуда не годится).

Получив свои "новейшие" машины, в КОРДе указали на целый ряд недостатков, которые необходимо исправить. Эти мелочи не стали препятствием для заказа еще 40 машин, который был сделан еще до полной сдачи предыдущей партии.

Впоследствии эти машины начали заказывать и для ВСУ, несмотря на все вскрывшиеся недостатки, которые невозможно исправить без замены самого шасси и двигателя, то есть создания, по сути, новой машины. Но переделывать легендарный (теперь уже) броневик никто не собирается, зато уже анонсирована новая модель.

Передача трех серийных бронеавтомобилей "Варта" производства компании "Украинская бронетехника" (из числа 40 машин, сданных в 2017 году) 4-му батальону 49-го отдельного полка охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины. Измаил (Одесская область), 13.02.2018. Источник: bessarabiainform.com

На сегодняшний день компания из 30 сотрудников уже получила заказы на 150 машин, причем на 100 из них получена полная предоплата. Общий объем выплат по контрактам достиг почти 38 млн долларов. Но спустя почти три года с начала запуска производства в эксплуатации находятся всего десять бронеавтомобилей, остальные – на постоянных доработках либо не произведены вообще.

Нетрудно предположить, что украинские силовики никогда не получат эти машины в полном объеме.

По аналогичной схеме закупки вооружений проводятся и в других случаях. Если подходить к ним с позиций укрепления обороноспособности Украины, логика происходящего покажется загадочной. Зачем продавать по бросовым ценам гранатомет РПГ-7, чтобы сразу купить у американцев его же, но обвешанным пластиковыми деталями и по значительно более высоким ценам? К чему распродавать автоматы Калашникова, закупая европейские винтовки, от которых отказываются сами европейские армии? Но ответ очевиден: чтобы заработать на подобных сделках.

Неудивительно, что на фоне разглагольствований об укреплении украинской армии международные военные справочники (такие как "Военный баланс") год за годом отмечают сокращение вооруженности ВСУ и сползание "сильнейшей армии континента" на более низкие позиции в международных рейтингах.

Несомненно, вертолетная история, учитывая заявленный бюджет в 0,5 млрд евро, должна стать вишенкой на торте Авакова и Ко. Но пока неясно, удастся ли осуществить сделку в полном объеме. Сколько получат за поставку дефектных вертолетов в страну лично Аваков и его соратники, тем более неизвестно.

Однако уже сейчас можно утверждать, что Украина рискует стать заметным потребителем проблемной техники и поспособствует минимизации потерь западных компаний от инцидента с H225 ценой наращивания госдолга. Возможно, подобная самоотверженность повысит лояльность французов, хотя их личное отношение к украинским элитам и станет более брезгливым. Но, как говорится, деньги не пахнут.

Денис Селезнев