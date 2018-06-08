Компании-производители готовятся к тендеру на поставку новых ББМ ВС Болгарии



МиГ-29 ВВС Болгарии.

Источник: Википедия МиГ-29 ВВС Болгарии.Источник: Википедия

ЦАМТО, 8 июня. В преддверии объявления Министерством обороны Болгарии тендера на поставку новых боевых бронированных машин основные производители продемонстрировали свою продукцию на недавней оборонной выставке HEMUS, прошедшей в Пловдиве с 30 мая по 2 июня.

Как сообщал ЦАМТО, правительство Болгарии 16 мая одобрило покупку истребителей для замены устаревших МиГ-29, а также приобретение 150 новых боевых бронированных машин. Стоимость ББМ для оснащения трех батальонных боевых групп механизированной бригады оценивается в 1,464 млрд. левов (864,6 млн. долл.). Планы предусматривают поставку 90 БМП и 60 вспомогательных машин.

На выставке HEMUS компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) представила новую версию боевой бронированной машины "Пиранья" с колесной формулой 8x8. Бронемашина в версии БМП оснащена дистанционно управляемым модулем вооружения UT30MK2 разработки Elbit с 30-мм пушкой MK44 производства Orbital ATK Armament Systems, спаренным с ней 7,62 мм пулеметом, контейнером с двумя противотанковыми ракетами и цифровой системой связи и обмена информацией компании General Dynamics Mission Systems.

Финская Patria представила ББМ AMV, оснащенную башенным модулем Samson Mk.2 компании Rafael, вооруженным 30-мм пушкой. Эта машина стала единственной на выставке, которая приняла участие в программе боевых стрельб на полигоне Змеево (к северо-востоку от Пловдива).

Nexter продемонстрировала бронемашину VBCI, оснащенную башней T40 с 40-мм стабилизированной пушкой с телескопическим выстрелом CTAS разработки совместного предприятия CTA International. Кроме того, компания продемонстрировала ББМ "Титус".

Турецкая Otokar представила ББМ "Арма" с колесной формулой 8x8, вооруженную башней Mizrak S.

Американская Textron Systems продемонстрировала на выставке в Пловдиве семейство ББМ "Коммандо" с колесной формулой 4x4, которые уже приняты на вооружение Сухопутных войск Болгарии.

Единственным претендентом, не присутствовавшим на HEMUS, является немецкий консорциум ARTEC с ББМ "Боксер", но с начала года компания провела уже две презентации машины Министерству обороны Болгарии, включая показ самой ББМ в конце апреля.

Ближайшим этапом в рамках программы является получение одобрения парламента на ее реализацию, которое требуется согласно болгарскому законодательству при проведении крупных закупок продукции военного назначения. По словам председателя комитета по обороне парламента Константина Попова, разрешение на реализацию проекта должно быть получено к концу июня, после чего Министерство обороны направит приглашения заинтересованным участникам торгов.

Основными требованиями Сухопутных войск Болгарии к новой БМП являются: колесная формула 8x8; возможность перевозки не менее семи человек десанта; вооружение, включающее пушку калибра не менее 30-мм и ПТУР. Окончательные требования к машинам поддержки пока не утверждены. Потенциально они могут быть выполнены в менее дорогостоящей конфигурации 6x6 или 4x6.

Выступая на церемонии открытия выставки HEMUS, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов выразил надежду на то, что контракт на поставку ББМ будет заключен к концу года.

Победитель тендера должен будет не только предложить самую низкую стоимость, но и передать болгарской промышленности ряд технологий и ноу-хау, а также организовать окончательную сборку ББМ в Болгарии.

По мнению болгарских экспертов, основными претендентами являются General Dynamics European Land Systems и Patria. ББМ "Боксер" и VBCI могут оказаться слишком дорогими, с учетом ограниченного бюджета Софии.