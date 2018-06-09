SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
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Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник: https://breakingdefense.com/
На Капитолийском холме внимательно слушают, как Президент России Владимир Путин рекламирует непревзойденное российское гиперзвуковое оружие. Результат – дополнительное финансирование разработок по гиперзвуку в США сотнями миллионов долларов.
SASC [1] присоединился к коллегам из Белого Дома, требуя значительного увеличения исследований по гиперзвуковому вооружению и защите от быстро развивающегося российского и китайского потенциала в этом направлении.
SASC, в черновике законопроекта об утверждении расходов на оборону 2019 года, призывает директора Агентства по противоракетной обороне ускорить работы над гиперзвуковым вооружением, и добавить 73 миллиона долларов США на космические датчики для отслеживания предметов, движущихся в космическом пространстве со скоростью, в 10 раз превышающую скорость звука.
В другом месте черновика законодатели добавили почти 200 миллионов долларов США на ускорение проектов по разработке и тестированию гиперзвукового вооружения, которые, по мнению лидеров Пентагона, отстают от последних разработок России и Китая.
Со стороны вооруженных сил, директор Агентства по противоракетной обороне генерал-лейтенант Сэмюэл Гривз в начале этого года заявил Конгрессу, что космические датчики «жизненно важны для контроля реальной угрозы, которую мы видим, гиперзвуковой угрозы…». А глава стратегического командования генерал Джон Хайтен, предупредил: « У нас нет защиты, которая не допустила бы применения такого оружия против нас».
Уже через день после публикации SASC, президент России Владимир Путин объявил, что Москва поставила в войска одну гиперзвуковую крылатую ракету, а другая будет поставлена в следующем году.
Заявление, сделанное в ходе ежегодного послания и прямой речи Путина по телевидению, прозвучало через три месяца после высказывания российского лидера о быстрой разработке этого оружия, предупредив таким образом Европу и Соединенные Штаты о том, что российские программы гиперзвукового вооружения продвинулись значительно дальше, чем многие полагали.
«Гиперзвуковая система воздушного базирования «Кинжал» - это гиперзвуковая ракета, летящая со скоростью 10 Мах, которая уже работает в Южном федеральном округе нашей армии», - сказал Путин в четверг. «Если кто-то в этом сомневается, пусть обязательно посмотрит: мы специально показали запуск этой ракеты».
Другое гиперзвуковое оружие, система «Авангард», «находится в процессе производства», - сказал Путин. «Она пошла в серию и мы планируем поставить её в Вооруженные Силы в 2019 году».
«Кинжал» был разработан для того, чтобы российские силы могли работать с более дальних дистанций и предназначен для преодоления систем противоракетной обороны США, таких как THAAD, которые не дают самолетам МиГ-31 подходить достаточно близко к цели для пуска ракет. На «Кинжал» будет нацелена система ПВО ближнего действия, например Patriot, у которой будет значительно меньше времени для реагирования.
Некоторые считают, что Кинжал будет размещен и на истребителе пятого поколения Су-57. Первый прототип Су-57 взлетел в 2010 году, а в начале этого года один из самолетов был направлен в Сирию, где проходил боевые испытания в течение двух дней. Путин впервые рассказал о Кинжале во время выступления 1 марта, на котором демонстрировалось видео пуска ракеты с МиГ-31.
Кинжал, будучи системой воздушного базирования, может стать огромной проблемой для планирования операций НАТО. Москва утверждает, что система способна маневрировать, ускоряться до 10 Мах и лететь на 2000 километров.
Однако неясно, правда ли всё это. Кинжал – модификация ракеты наземного базирования комплекса Искандер, которая по-прежнему обещает быть опасной стрелой в колчане Москвы, и, если она действительно достойна такой шумихи, то вероятно сможет преодолеть изощренную ПВО НАТО.
Согласно опубликованной информации, в апреле ВВС США подписали с Lockheed Martin контракт на сумму $ 928 млн, в рамках которого запланировано «проектирование, разработка, создание, системная интеграция, тестирование, планирование логистики и поддержка процесса интеграции всех элементов гиперзвукового, обычного, воздушного, противотанкового оружия» для систем гиперзвуковой крылатой ракеты.
Автор: Пол МакЛари
Перевод: ВПК.name
Примечание ВПК.name
- SASC (Senate Armed Services Committee) – комитет по делам вооруженных сил сената США
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08.06.2018
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ID: 1746
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№1
09.06.2018 08:09
Обносов, гендиректр КТРВ, еще два года назад говорил о том, что ведутся работы по нескольким ракетным комплексам со скоростью более 11 Махов.
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Николай_Н
2
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№2
09.06.2018 08:16
Какое отношение ракеты имеют к гиперзвуку?
Ракета несёт запас окислителя с собой, а не берёт его из воздуха как гиперзвук.
Или просто слово понравилось?
И зачем показывать Миг-31, у него готовность низкая, в случае конфликта он взлететь не успеет.
Нужны либо ударные беспилотники быстрого реагирования, либо тактические комплексы большой дальности и большой скорости, причём в советских количествах, чтобы не одного ПРО ни хватило.
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beka1
1603
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№4
09.06.2018 14:09
Николай_Н, окислитель берет из воздуха только ЛА оснащенный гиперзвуковых прямоточным ВОЗДУШНО-реактивным двигателем (ГПВРД). Гиперзвуковых скорость вполне достигают ЛА оснащенные хоть ЖРД, хоть РДТТ. Другое дело,что в этом случае они не соответствуют классическому представлению о гиперзуковом ЛА, как о ЛА непренменно оснащенным ГПВРД. Но это не отменяет того факта, что они тоже гиперзвуковые, но гиперзвуковых достигнут другим способом. Все, конечно, понимают - более простым способом. Очень тяжело сделать работоспосбный ГПВРД! Но работа над ,,классическими,, гиперзвуковыми ЛА с ГПВРД идёт в нашей стране, Обносов не даст соврать.
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