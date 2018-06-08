Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия и Китай планируют усилить военное сотрудничество

09.06.2018 РИА Новости 732 0
0
Понравилась новость?
 +2
Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие. Архивное фото
Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. РФ и Китай намерены наращивать контакты и координацию между военными силами, говорится в совместном подписанном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.

"Россия и Китай намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной и региональной безопасности", - говорится в заявлении.

Россия и Китай, согласно заявлению, будут также в полной мере использовать механизмы сотрудничества в правоохранительной сфере и сфере безопасности, укреплять взаимодействие на этих направлениях, сообща отстаивать безопасность и стабильность двух государств.

"В условиях нарастающей в мире нестабильности и неопределенности стороны продолжат углублять консультации по вопросам стратегической безопасности, поддерживать интенсивный диалог между министерствами иностранных дел, наращивать двустороннюю координацию на профильных международных площадках", - добавляется в документе.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы