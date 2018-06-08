Россия и Китай планируют усилить военное сотрудничество
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Российско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ПЕКИН, 8 июн - РИА Новости. РФ и Китай намерены наращивать контакты и координацию между военными силами, говорится в совместном подписанном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина.
"Россия и Китай намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной и региональной безопасности", - говорится в заявлении.
Россия и Китай, согласно заявлению, будут также в полной мере использовать механизмы сотрудничества в правоохранительной сфере и сфере безопасности, укреплять взаимодействие на этих направлениях, сообща отстаивать безопасность и стабильность двух государств.
"В условиях нарастающей в мире нестабильности и неопределенности стороны продолжат углублять консультации по вопросам стратегической безопасности, поддерживать интенсивный диалог между министерствами иностранных дел, наращивать двустороннюю координацию на профильных международных площадках", - добавляется в документе.
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08.06.2018
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