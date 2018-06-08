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В США высоко оценили возможности российского самолета Як-130

09.06.2018 Российская газета 498 0
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УБС Як-130
УБС Як-130.
Источник: rg.ru

Разработанный вскоре после распада СCCР Як-130 стал одним из лучших учебно-боевых самолетов в мире, пишет The National Interest.

Требования к самолету были определены еще в конце 1980-х. Новая машина должна была заменить чехословацкие Л-29 "Дельфин" и Л-39 "Альбатрос". К 1993 году, когда проектирование было практически завершено, у ОКБ Яковлева возникли финансовые проблемы. Для выхода из сложившейся ситуации было заключено соглашение о совместной разработке Як-130 с итальянской компанией Alenia Aermacchi. Однако на завершающем этапе совместная работа была прервана из-за появившихся разногласий. В результате в России создали учебно-боевой Як-130, а в Италии - учебно-тренировочный M-346.

Як-130 был официально принят на вооружение в 2010 году. В настоящий момент эти самолеты эксплуатируются в России, Беларуси, Алжире, Бангладеш и Мьянме. Итальянский M-346 активно используется в Италии, Израиле, Сингапуре, Польше и Азербайджане. Он также участвует в программе T-X, в рамках которой ВВС США выбирают для себя новую "летающую парту".

Итальянский самолет, по словам авторов статьи, немного превосходит российского собрата по аэродинамическим характеристикам за счет меньшей массы и двигателей Honeywell F124-GA-20. Однако Як-130 тоже отличается выдающимися характеристиками, которые позволяют имитировать истребители четвертого и пятого поколения в ходе обучения пилотов.

К примеру, российский учебно-боевой самолет, как и МиГ-29, Су-30 и американский F/A-18E/F Super Hornet, способен совершать стабильный управляемый полет под углом атаки до 35 градусов. Также Як-130 можно похвалить за отличную тяговооруженность - 0,8.

Поскольку характеристики российского и итальянского самолетов близки к ТТХ современных реактивных боевых самолетов, обе машины были адаптированы для использования в качестве боевых самолетов - легких истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков. У Як-130 девять точек подвески, на которых могут быть размещены авиабомбы весом до 500 килограммов, ракеты "воздух-воздух" Р-73 или блоки с неуправляемыми авиационными ракетами.

Оба самолета ждет светлое будущее, уверены авторы статьи.


Илья Максимов
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Азербайджан
Алжир
Бангладеш
Белоруссия
Израиль
Италия
Мьянма
Польша
Россия
Сингапуp
Словакия
США
Продукция
F-18
L-39
M-346
Super Hornet
Л-39
МиГ-29
Су-30
Як-130
Компании
Leonardo
ОКБ им. Яковлева

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