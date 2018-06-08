В США высоко оценили возможности российского самолета Як-130
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УБС Як-130.
Источник: rg.ru
Разработанный вскоре после распада СCCР Як-130 стал одним из лучших учебно-боевых самолетов в мире, пишет The National Interest.
Требования к самолету были определены еще в конце 1980-х. Новая машина должна была заменить чехословацкие Л-29 "Дельфин" и Л-39 "Альбатрос". К 1993 году, когда проектирование было практически завершено, у ОКБ Яковлева возникли финансовые проблемы. Для выхода из сложившейся ситуации было заключено соглашение о совместной разработке Як-130 с итальянской компанией Alenia Aermacchi. Однако на завершающем этапе совместная работа была прервана из-за появившихся разногласий. В результате в России создали учебно-боевой Як-130, а в Италии - учебно-тренировочный M-346.
Як-130 был официально принят на вооружение в 2010 году. В настоящий момент эти самолеты эксплуатируются в России, Беларуси, Алжире, Бангладеш и Мьянме. Итальянский M-346 активно используется в Италии, Израиле, Сингапуре, Польше и Азербайджане. Он также участвует в программе T-X, в рамках которой ВВС США выбирают для себя новую "летающую парту".
Итальянский самолет, по словам авторов статьи, немного превосходит российского собрата по аэродинамическим характеристикам за счет меньшей массы и двигателей Honeywell F124-GA-20. Однако Як-130 тоже отличается выдающимися характеристиками, которые позволяют имитировать истребители четвертого и пятого поколения в ходе обучения пилотов.
К примеру, российский учебно-боевой самолет, как и МиГ-29, Су-30 и американский F/A-18E/F Super Hornet, способен совершать стабильный управляемый полет под углом атаки до 35 градусов. Также Як-130 можно похвалить за отличную тяговооруженность - 0,8.
Поскольку характеристики российского и итальянского самолетов близки к ТТХ современных реактивных боевых самолетов, обе машины были адаптированы для использования в качестве боевых самолетов - легких истребителей-бомбардировщиков и штурмовиков. У Як-130 девять точек подвески, на которых могут быть размещены авиабомбы весом до 500 килограммов, ракеты "воздух-воздух" Р-73 или блоки с неуправляемыми авиационными ракетами.
Оба самолета ждет светлое будущее, уверены авторы статьи.
Илья Максимов
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08.06.2018
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