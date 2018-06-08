На Украине назвали пять "пугающих Кремль" вооружений



Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".

Источник: © AP Photo, National Security and Defense Council Press Service Pool Photo via AP Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".Источник: © AP Photo, National Security and Defense Council Press Service Pool Photo via AP

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Украина) на страницах журнала "Новое время" назвал самые ожидаемые новинки, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение в ВСУ (Вооруженные силы Украины). Список приводит УНИАН.

Одной из важнейших разработок называется ракетный проект "Нептун". В январе 2018-го стартовали госиспытания одноименной крылатой ракеты, способной поражать наземные и морские цели на дальности 300 километров. "Уже сегодня эта дозвуковая ракета пугает Кремль", — отмечает издание.

Другой важной разработкой оказался вертолет для всепогодного круглосуточного боя, оснащенный высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя. В настоящее время госиспытания находятся на финишной прямой.

Также в список попали РСЗО (реактивные системы залпового огня) "Ольха". Ожидается, что уже в 2018-м первые серийные РСЗО поступят в ВСУ. Ракета за один залп предполагает 12 высокоточных попаданий (с точностью до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 километр на дальности до 70 километров. "Такое оружие может стать первым шагом в создании асимметричного неядерного ракетного щита Украины", — пишет издание.

Среди новинок упоминается ЗРК (зенитный ракетный комплекс) "Печора", который является модернизированным ЗРК С-125. Отмечается, что "Печора" уже существует и поставляется на экспорт, а о доработке проекта для ВСУ было объявлено в начале 2018-го. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 километров, а для нее разработана активная головка самонаведения.

Завершает список радиолокационная станция "Малахит", способная автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая оснащенные технологиями снижения заметности боевых машин. "Малахит", отмечает издание, уже "поставляется серийно и успешно справляется в зоне боевых действий".

В мае 2018 года командующий украинскими ВМС (Военно-морскими силами) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что если Украина не найдет средств на строительство корвета "Владимир Великий", военному судостроению страны грозит прохождение "точки невозврата".

Российские эксперты неоднократно заявляли, что большинство образцов украинского оружия, заявляемого как новейшее, в действительности основаны на советских образцах и уступают российским аналогам. В частности, ракета для комплекса "Нептун" создана киевским конструкторским бюро "Луч" по документации на советскую Х-35, оставшейся на Харьковском авиационном заводе после распада СССР. В отличие от оригинального российского образца, оснащенного двигателем ТРДД-50, украинская версия получила силовой агрегат МС400 производства "Мотор Сич" с меньшей тягой и большим расходом топлива.