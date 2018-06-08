Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На Украине назвали пять "пугающих Кремль" вооружений

09.06.2018 Lenta.ru 610 0
0
Понравилась новость?
 0
Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун"
Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".
Источник: © AP Photo, National Security and Defense Council Press Service Pool Photo via AP

Глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Украина) на страницах журнала "Новое время" назвал самые ожидаемые новинки, которые в ближайшее время должны поступить на вооружение в ВСУ (Вооруженные силы Украины). Список приводит УНИАН.

Одной из важнейших разработок называется ракетный проект "Нептун". В январе 2018-го стартовали госиспытания одноименной крылатой ракеты, способной поражать наземные и морские цели на дальности 300 километров. "Уже сегодня эта дозвуковая ракета пугает Кремль", — отмечает издание.

Другой важной разработкой оказался вертолет для всепогодного круглосуточного боя, оснащенный высокоточными управляемыми ракетами и круглосуточной обзорно-прицельной системой с тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами для ведения ночного боя. В настоящее время госиспытания находятся на финишной прямой.

Также в список попали РСЗО (реактивные системы залпового огня) "Ольха". Ожидается, что уже в 2018-м первые серийные РСЗО поступят в ВСУ. Ракета за один залп предполагает 12 высокоточных попаданий (с точностью до нескольких метров) в условном круге радиусом 1 километр на дальности до 70 километров. "Такое оружие может стать первым шагом в создании асимметричного неядерного ракетного щита Украины", — пишет издание.

Среди новинок упоминается ЗРК (зенитный ракетный комплекс) "Печора", который является модернизированным ЗРК С-125. Отмечается, что "Печора" уже существует и поставляется на экспорт, а о доработке проекта для ВСУ было объявлено в начале 2018-го. ЗРК будет поражать цели на дальности до 50 километров, а для нее разработана активная головка самонаведения.

Завершает список радиолокационная станция "Малахит", способная автоматически передавать данные и определять радиальную скорость воздушных целей, включая оснащенные технологиями снижения заметности боевых машин. "Малахит", отмечает издание, уже "поставляется серийно и успешно справляется в зоне боевых действий".

В мае 2018 года командующий украинскими ВМС (Военно-морскими силами) вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что если Украина не найдет средств на строительство корвета "Владимир Великий", военному судостроению страны грозит прохождение "точки невозврата".

Российские эксперты неоднократно заявляли, что большинство образцов украинского оружия, заявляемого как новейшее, в действительности основаны на советских образцах и уступают российским аналогам. В частности, ракета для комплекса "Нептун" создана киевским конструкторским бюро "Луч" по документации на советскую Х-35, оставшейся на Харьковском авиационном заводе после распада СССР. В отличие от оригинального российского образца, оснащенного двигателем ТРДД-50, украинская версия получила силовой агрегат МС400 производства "Мотор Сич" с меньшей тягой и большим расходом топлива.
08.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
С-125
Х-35
Компании
Луч ГосККБ (Украина)
Луч КБ
Мотор Сич
Проекты
Ядерный щит

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.06 17:53
  • 215
SpaceX показала готовую к пуску сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
  • 09.06 17:39
  • 37
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 09.06 17:36
  • 3
Россия представила новую подлодку водоизмещением более 10 тысяч тонн и способностью перевозить до 80 управляемых снарядов
  • 09.06 16:28
  • 2
Технополис Минобороны на Черном море будет создавать новое оружие за три года
  • 09.06 15:28
  • 1
ОАК и СОМАС согласовали облик российско-китайского самолета CR929
  • 09.06 15:25
  • 1533
Как насчёт юмористического раздела?
  • 09.06 14:23
  • 1
Восток vs Запад. Насколько сравнимы военные потенциалы стран ШОС и НАТО
  • 09.06 14:09
  • 4
SASC подтолкнул гиперзвук, когда Путин показал новое оружие
  • 09.06 13:11
  • 7373
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 09.06 12:34
  • 21
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 09.06 12:14
  • 2
СМИ: Россия создает самый мощный бомбардировщик в мире
  • 09.06 09:33
  • 41
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 09.06 08:10
  • 1
AGM-114
  • 09.06 05:31
  • 20
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 09.06 03:01
  • 4
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
другие обсуждаемые темы